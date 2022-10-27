三星無視晶片業寒冬將至 逆勢提高供應和資本支出

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（中央社首爾27日綜合外電報導）三星電子今天表示，該公司記憶體晶片供應成長將比同業快，資本支出也將按既定計畫進行。三星電子此舉和半導體業日益憂心衰退而打算減產和削減資本支出的趨勢背道而馳。

路透社報導，分析師指出。三星電子（Samsung Electronics）明顯的信心透露出，該公司打算趁全球科技需求大幅走下坡之際，鞏固其在記憶體晶片市場的主導地位，並在晶圓代工產業迎頭趕上強敵台積電。

三星電子今天宣布，三星電子副會長、三星集團實際掌權人李在鎔今天出任會長。李在鎔是三星這項決策的幕後推手。

三星電子今天公布季度獲利衰退31%。記憶體晶片事業執行副總裁韓進萬（Han Jin-man，音譯）告訴分析師：「我們不考慮人為減產。」

「市場需求現在固然萎縮，但我們必須準備因應中長期的需求復甦。」

三星電子表示，該公司2023年記憶體晶片投資計畫不致有太多變化。相較之下，競爭對手SK海力士（SK Hynix）則是在昨天警告，記憶體晶片需求空前惡化，並削減2023年資本支出逾五成。

全球晶圓代工龍頭台積電，本月稍早也宣布削減2022年資本支出至少10%，並對未來需求抱持更為謹慎的態度。

三星電子表示，地緣政治不確定性可能拖累半導體需求，這種情況將會一直持續到2023年初。至於NAND快閃記憶體晶片，三星預測2023年恐怕不會復甦。

儘管如此，該公司將比同業以更快的速度提高記憶體晶片出貨。三星並未公布供應計畫的確切細節。

而在落後台積電的晶圓代工事業，三星預估今年營收和營業利益將創新高。

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開普投資證券（Cape Investment & Securities）分析師朴成俊（Park Sung-soon）指出：「三星似乎在說，三星將利用這次產業景氣走下坡的機會，把SK海力士和日本鎧俠（Kioxia）等其他NAND快閃記憶體公司踢出市場。」

三星電子今天盤中一度漲1.18%，終場微揚0.17%。SK海力士盤中也一度上漲1.28%，終場卻重挫4.15%。韓國股市大盤KOSPI指數終場則收漲1.74%。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111027