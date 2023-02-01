韓國貿易逆差創新高 半導體業面臨空前危機

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國1月貿易逆差創新高，經濟及出口主力的半導體產業受國際經濟影響面臨空前危機，三星電子及SK海力士等兩大龍頭去年第4季獲利皆受重創。業界指出，半導體產業情況要好轉，恐怕只能寄望下半年需求回溫。

韓國產業通商資源部今天發布1月進出口動向統計，顯示1月出口額較去年同期減少16.6%，進口減少2.6%，貿易逆差達到126.9億美元，創下單月最大逆差紀錄；截至今年1月的連續11個月貿易逆差，也是25年來首次。

其中做為韓國經濟支柱與出口主力的半導體產業狀況不容樂觀，受國際經濟成長放緩影響，手機、筆電等終端產品需求低落，廠商庫存仍待消化，韓國半導體產品出口已連續4個月下滑。韓國主要出口的DRAM、NAND快閃記憶體等產品因價格下跌等因素，出口額年減44.5%。

韓媒Newsis報導，產業部就未來貿易展望表示，目前難以預測景氣何時觸底，對半導體產業的預測也有各種意見，但應該很難在今年上半年好轉，多數看法認為待庫存消化完畢，下半年狀況可能開始好轉，對整體出口也會帶來一定助力。

三星電子與SK海力士分別在1月31日及今天發布財報，三星電子去年第4季營業利益重摔近7成，達到8年來最大降幅，且連續兩季獲利下跌；SK海力士去年第4季獲利則睽違10年出現赤字，共虧損1.7兆韓元（約新台幣415億元）。

韓國券商多預期三星電子半導體部門今年第一季獲利將翻黑，赤字金額可能達到1.7兆至2.2兆韓元。韓聯社引述多名學者專家說法指出，雖然記憶體廠商開始減產，但IT產品需求萎縮造成的市場不確定性高，三星電子恐難避免虧損命運。

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除對市場在下半年回溫的期待，也有看法認為三星電子可透過產線檢修等方式「自然減產」以調整供給量。三星電子發布去年第4季財報時重申不會刻意減產，但對產線調整等因素造成的「自然減產」看來仍保留可能性。

因應記憶體價格下跌、經濟走弱導致市場冷清等問題，韓國總統尹錫悅今天出席SK Siltron投建新廠簽約儀式時表示，應加快半導體生產所需原材料、零件及設備的國產化腳步。（編輯：陳惠珍）1120201