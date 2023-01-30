施振榮：英特爾預估虧損是警訊 PC應積極轉型

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（中央社記者吳家豪台北30日電）美商晶片大廠英特爾日前發布悲觀財測，預估今年第1季將虧損；電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，這是一大警訊，代表個人電腦（PC）到了應積極轉型的時候。

他也指出，宏碁超前部署非PC事業，已經累積快20年的能量，預期約2026年宏碁非PC事業獲利貢獻將超過PC事業。

科文双融集團今天舉辦新春團拜，施振榮以科文双融董事長身分出席，他會後受訪表示，近期PC產業有2個警訊，一個是英特爾預估將虧損，另一個是惠普先前大幅裁員，這些都代表到了PC應該要積極轉型的時候。

媒體追問PC轉型需要哪些努力，施振榮說，過去Wintel陣營（微軟Windows作業系統加上英特爾晶片）在PC掌握制高點，但軟體控制力比較強，所以微軟還很厲害；然而英特爾很明顯已經打不過超微（AMD）加台積電的聯盟，這只是開始而已，以後差距會愈拉愈遠，因為垂直分工才是正道和王道。

他強調，雖然英特爾也想要轉型，但是企業文化要轉，沒那麼容易。1991年當哈佛商業評論提出「不做電腦的電腦公司」、「沒有晶圓廠的半導體公司」的看法，也就是從IDM（整合元件製造）模式變成晶圓代工模式，全世界只有一家公司反對，就是英特爾。經過30年，英特爾從全世界半導體市值第1名位置，已經落到第6、7名之外。

施振榮分析，英特爾並非不想轉型，但轉型牽涉很多組織文化，要做決策丟掉一些東西，資源重置絕對不容易。英特爾與三星要進入晶圓代工領域，都談了5年以上，這些公司的技術當年不會輸給台積電，真正的問題在組織文化。

媒體詢問宏碁近年布局新事業，獲利貢獻何時可超過PC本業；施振榮表示，PC規模本來就很大，如果新事業獲利貢獻超過PC，表示已經轉到另外一個方向，這需要時間，預期應該2026年左右會發生。

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施振榮表示，宏碁集團旗下的上市櫃公司例如安碁資訊、智聯服務、宏碁資訊，是他在2000年推動宏碁世紀變革時就已經部署，花了快20年才開花結果，轉型要累積相當的時間，尤其是在市場還不是很成熟的時候超前部署。

他表示，一個事業的成功，最關鍵的東西不是技術、資金或團隊，而是時機；但時機來的時候，沒準備好也沒有用，所以一定要超前部署，要投入一些新的事業。（編輯：郭無患）1120130