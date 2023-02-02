Meta Q1營收可望高於市場預期 股價盤後大漲19%

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（中央社舊金山1日綜合外電報導）社群龍頭臉書母公司Meta Platforms Inc今天預測，今年將更嚴格控制支出成本且第一季營收可能高於市場預期，激勵股價盤後大漲19%。

路透社報導，這家全球最大社群媒體公司將2023年支出展望下調50億美元，並將庫藏股回購計畫規模增加400億美元。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）資訊顯示，Instagram和臉書（Facebook）母公司Meta Q1營收估計落在260億美元至285億美元間，優於分析師平均預期的271.4億美元。

谷歌（Google）母公司Alphabet Inc和社群平台Snapchat母公司Snap Inc的股價也上漲。

稱霸數位廣告市場的Meta經歷了殘酷的2022年，各大品牌業者為因應經濟不確定性削減行銷支出，而TikTok等競爭對手吸引了大批的年輕用戶，加上蘋果公司（Apple）更新隱私政策，讓Meta在鎖定目標投放廣告方面持續面臨挑戰。

Meta的財測表明，隨著各大企業增加行銷預算，廣告市場可能正在復甦，在此之前，宏觀經濟的不確定性導致市場停滯了很長一段時間。

財報顯示，Meta在截至去年12月31日的第4季淨收入為46.5億美元，每股盈利1.76元，遠遠低於前一年同期淨收入102.9億美元，每股盈利3.67美元，這主要與裁員等成本削減舉措相關的42億美元費用有關。

法新社報導，Meta 2022年全年營收為1166億美元，較2021年下滑1%，而臉書用戶數量首次突破20億大關。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在聲明中說，這要歸功於短影音功能Reels演算法的改進，更有效地向臉書和Instagram用戶提供影片內容。

蘋果變更隱私設定後，讓倚賴廣告營收的臉書更難以鎖定用戶，祖克柏大讚完善的人工智慧有助他們準確投放廣告。

祖克柏說，Meta 2023年的主題是「效率之年」，致力成為一個更強大、更靈活的組織。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120202