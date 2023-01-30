不只iPhone 彭博：蘋果AirPods零件也在印度製造

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（中央社新德里30日綜合外電報導）彭博報導，美國科技業巨擘蘋果公司的主要供應商之一美商捷普（Jabil），已開始在印度生產蘋果無線耳機AirPods的零件。這是蘋果推動擴大在印度製造邁出的重要一步。

彭博（Bloomberg News）引述要求匿名的知情人士報導，捷普的印度分公司已開始將AirPods的塑膠外殼機身出貨到位於中國和越南的組裝廠。

報導指出，蘋果公司（Apple Inc.）為了減少對中國製造的依賴，因此正拓展在印度生產。由於美國祭出貿易限制及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致相關生產工作中斷，使得在中國製造風險變高。

先前已知蘋果在印度製造的產品，僅限智慧手機iPhone；若今日消息屬實，AirPods成為蘋果第2項局部在印度製造的產品。

捷普專門提供電子產品代工服務，根據公司網站，在印度西部城市普恩（Pune）有座占地8萬平方公尺的工廠，員工有2500多人。

捷普的代表並未回覆彭博的置評請求。蘋果則拒絕發表評論。

蘋果是所謂真正無線立體聲裝置的全球最大製造商，這類裝置包括耳塞式及耳罩式耳機。根據市場研究公司Canalys的說法，蘋果這類產品在2022年第3季出貨量達2380萬副，市占率有31%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120130