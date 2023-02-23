中國2022土地出讓收入衰退23% 地方財政雪上加霜

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國房地產市場疲弱，影響地方財政。據統計，去年地方政府國有土地使用權出讓總收入約人民幣6.7兆（約新台幣29.2兆），年減23%。分析稱，今年下半年土地市場交易才會明顯復甦。

受到疫情封控、房地產監管等政策影響，中國去年的經濟情勢呈現疲軟態勢，即便官方接連祭出振興措施試圖保經濟，然而諸多的政策例如降費、減稅，反而令地方政府財政收入大減，負擔加重。

屋漏偏逢連夜雨，原本被地方政府視為重要財政收入來源的「土地出讓收入」，去年同樣面臨雪崩式衰退。支出遠超預期而收入不如預期，地方財政的黑洞越來越大。

據第一財經報導，近日中國31省份相繼公開2022年的預算執行情況和2023年預算草案報告。31個省份中有29個去年的政府性基金收入呈現下降，最大降幅超過6成，主要的原因是土地出讓收入下滑。

整體而言，去年全國地方政府的國有土地使用權出讓收入約人民幣6.7兆元，較2021年減少約2兆元，年減23%。減幅創下近10年新高。

若進一步分析各地的情形，根據31省中僅有海南省與上海市的土地出讓收入維持正成長，分別為31.1%、7.7%。其餘省份的土地出讓收入均呈現負成長，降幅不一。降幅較小的如四川，僅有個位數；而降幅較大的有天津、吉林、青海，均超過6成。

粵開證券首席經濟學家羅志恒分析稱，2021年下半年以來房地產市場持續低迷，主因是房企債務風險以及疫情導致預期轉弱，影響持續到2022年，進一步使地方政府土地出讓收入放緩，衝擊地方可用財力。

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他認為，今年宏觀經濟將持續復甦，一系列穩樓市政策將使房地產市場逐步回暖，優質房企的融資問題將得到解決，房企風險逐步減緩。可以預期2023年土地市場有望回穩。然而「從整體恢復節奏看，可能要在下半年產生明顯效果，上半年預計還要進一步觀察。」

部分省份預期今年的數據成長表現較好，例如天津、遼寧、吉林、雲南分別預計今年的政府性基金預算收入年增134.3%、109.5%、30.5%、29.6%，然而羅志恒分析，這樣的高預期背後是比較基期太低，實際上2022到2023年兩年間，這4個省的兩年平均成長速度為負值，分别為-6.1%、-3.7%、-28.7%和-14%。（編輯：周慧盈）1120223