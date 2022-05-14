緬甸樞機投書控香港成警察國家 籲全球聲援陳日君

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）香港榮休樞機主教陳日君日前遭以違反國安法名義拘捕數小時，緬甸樞機主教薄茂恩今天投書指出，香港已變成警察國家，他對香港宗教自由深感憂慮，「香港人現在難以自由發聲，在香港之外、有發言權的人，應替他們發聲」。

薄茂恩（Charles Maung Bo）目前擔任「亞洲主教團協會」主席，是亞洲最具分量的天主教高階神職人員之一，他14日在美國天主教媒體「每日羅盤報」（The Daily Compass）投書，呼籲全世界天主教徒在5月24日為香港祈禱，特別是為陳日君祈禱。

薄茂恩指出，香港曾經是亞洲最自由、開放城市，如今已變成一個警察國家，言論自由、新聞自由、集會結社自由、學術自由都被剝奪，宗教信仰自由也有備受威脅跡象；最近香港的親北京媒體不斷對教會進行文宣攻擊，導致宗教領袖必須更多自我審查。

薄茂恩表示，看到一座城市從昔日的自由燈塔，如此激進快速地走上一條黑暗、受壓迫的道路，令人心碎；看到中國政府如此明目張膽違背在國際條約中對香港作出的承諾，令人震驚。

薄茂恩說，陳日君被捕理由僅是因為擔任一個基金受託人，這個基金是為面臨訴訟的民運分子提供法律援助。在任何法治尚存的體系，協助面臨訴訟者支付法律費用是一項適當且公認的權利，幫助被告進行法律辯護和代理，「怎麼可能構成犯罪？」

薄茂恩表示，5月24日是普世教會「為中國教會祈禱日」，去年他呼籲將此節日擴大為「祈禱週」，他很感動有一群信徒響應這項邀請，成立「全球為中國祈禱週」。

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他表示，今年希望全球基督徒在為中國教會祈禱週期間，特別為香港教會祈禱，為維吾爾人、藏人和其它在中國受迫害的人祈禱，並在5月24日這天特別為陳日君祈禱，尋求聖母的幫助，若可能的話，教會可考慮為此舉行一場敬禮彌撒。

薄茂恩表示，對香港人而言，現在越來越難暢所欲言，所以我們這些在香港以外、有發言權的人，必須為他們發聲，並用我們的祈禱和努力，表達對他們的聲援和支持，希望有一天他們能重獲自由。（編輯：林克倫）1110514