港府放寬防疫步伐一路落後 專家質疑民眾抱怨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港特稿）香港近3年先後歷經「反送中」運動和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，經濟民生疲敝，民眾都期望政府帶領港人走出困境，但政府在放寬防疫政策上一直落後於人，引來民怨。

2020年初以來，香港先後爆發幾波較嚴重的疫情，期間港府採取嚴格的防疫措施，包括禁止餐飲店經營時間、禁止對外航班往來等，造成市民極大不便。

去年1月初，第5波疫情來襲，香港當局幾乎勒令所有娛樂場所關閉，又加大禁制航班來港的力度，令香港接近「死城」，市民開始怨聲載道，政府承受的壓力大增。

去年3月，前行政長官林鄭月娥曾說，強烈感受到市民對防疫措施的容忍度開始減退。不過，港府並未因此放寬防疫，大致上維持了較嚴格的防疫限制。

當第5波疫情促使港府採取更嚴厲的防疫措施時，不少報導卻指出，新加坡憑著較寬鬆的防疫環境，吸引了不少人才和外資從香港遷往當地。

這種對比更令港人質疑政府的防疫政策。

今年1月，香港大學經管學院講師阮穎嫻就在報章撰文，嚴厲批評港府及醫學專香家近3年來防疫失誤，沒有平衡經濟民生，令人才流失，經濟重創。

文章比較了各地的防疫措施指數，全球防疫嚴厲指數的中位數於2020年上半年病毒傳入時收緊，2020年下半年開始穩步下降，2022年已經很寬鬆，人民生活恢復正常。

被譽為香港最強競爭對手新加坡的防疫政策，基本上與世界同步開放。

但香港及中國大陸一直沒有放寬，直到2022年下半年香港才比較寬鬆一點，但與世界各地距離甚遠。

文章認為，這樣的防疫措施在2021年可能是一個勝利，因當時疫苗剛推出，人類還未建立對病毒的抵抗力，但2021至2022年全世界逐漸開放，全球供應鏈重新建立，人與人、國與國交通趨頻繁，繼續不放寬防疫措施，令經濟停滯。

文章指出，當各國同時放寬，香港卻繼續封閉，猶如孤島，可能有長期影響；大部分國家和地區已經在做生意，香港沒法參與，人才及企業只好離開，而人才舉家遷出有固定成本，流失了未必會回來。

文章引述IMF（國際貨幣基金組織）2022年10月的經濟展望數據，香港2022年經濟成長是成熟經濟體的倒數第二名，最後一名是澳門。

反觀新加坡，同期間吸納了不少來自香港的優秀人才，經濟表現不錯。

文章指出，香港防疫政策後知後覺，與部分衛生專家堅持將感染率降至零不無關係，而這不一定是香港社會的共同願望和整體利益；堅決清零令香港恢復步伐緩慢，蹉跎歲月，很多人因經濟逆境而生活困苦。

直到去年底，香港當局才放寬防疫限制，對象首先是海外來港人士；今年1月初，當局進一步與大陸恢復正常通關，本地經濟民生才漸露曙光。

對於港府去年底起放寬防疫限制，坊間不少人覺得，這只是政府的「被動做法」，因為同年12月，北京方面宣布了連串優化防疫措施。

香港與大陸恢復正常通關後，香港已基本復常，但民眾還有怨言，就是官方尚未撤銷最後一道口罩令。

2020年7月，港府開始強制市民佩戴口罩，至今沒有取消，這也是香港防疫的最後一道關卡。

儘管佩戴口罩不像圍封防疫或限制食店經營時間等，帶來的影響有限，但區域內不少國家或地區早已不強制市民佩戴口罩，相較之下，香港顯得十分落後。

約一週前，台灣也放寬了口罩令，令港人更感關注港府何時取消這道關卡。

對於民間的期待，港府的回應是，要等待冬季流感高峰期結束後再作考慮；與此同時，港府上週刊登憲報，把強制市民佩戴口罩的決定延長14天至3月8日。

就在港府剛剛拒絕取消口罩令之際，其鄰近「兄弟」澳門卻突然宣布自20日起取消口罩令，市民在室外和課堂不用佩戴口罩，令不少港人批評政府處事「慢半拍」。

澳門和香港同是北京中央設立的特別行政區，實施「一國兩制」，彼此在施政上應該有很大的自主性；近3年來，兩地同樣受困於疫情，但在放寬防疫限制上，澳門近幾個月來顯然較香港更加果斷。

根據星島日報27日的報導，隨著澳門取消口罩令，香港大學微生物學系教授薛達（Siddharth Sridhar）更加質疑港府強制民眾佩戴口罩的必要性。

薛達指出，現時政府容許市民在高風險場所如餐廳脫下口罩，但同時要求在感染風險極低的戶外場所戴口罩，兩者互相矛盾。

另有媒體刊登評論文章，批評港府「死攬（抱）口罩令不放，繼續一次又一次延長」，令人大惑不解。

據報導，財政司前司長曾俊華近日也在社交媒體發文指出，在口罩令取消後，市民才會感到「真的開心」。

第5波疫情發生後，如同林鄭月娥所說，港府顯然感受到港人對嚴格的防疫措施已失去耐性，卻一直不敢大幅放寬，遠遠落後於區內國家或地區，以致失去一些競爭優勢。

香港的防疫措施只剩下最後一道口罩令，但即使港府決定放寬，大概也是3月8日以後的事，屆時即使取消，在區內也顯然十分落後於人，箇中原因是科學和醫學依據，抑或是領導人缺乏膽識，相信市民自有看法。（編輯：張淑伶）1120227