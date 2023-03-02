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中國兩會將登場 國安公安系統調整是觀察重點

2023/3/2 18:13（3/2 18:34 更新）
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中國全國政協14屆一次會議、14屆全國人大一次會議將在4日、5日相繼登場。圖為北京人民大會堂。（中新社）
中國全國政協14屆一次會議、14屆全國人大一次會議將在4日、5日相繼登場。圖為北京人民大會堂。（中新社）
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（中央社記者李雅雯台北2日電）中國「兩會」即將登場，學者分析，國安公安系統調整是重要觀察點，這呼應去年中共20大報告多次提及「安全」；對台工作可預見北京持續推進統一進程，台灣必須面對這股壓力。

中國全國政協14屆一次會議、14屆全國人大一次會議將在4日、5日相繼登場。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳2日接受中央社訪問指出，兩會有幾個觀察重點，其中一個就是國安公安系統調整，這是為了因應「當今世界處於百年未有之大變局」。

他說，「安全」一詞是去年中共20大會議報告高頻率被提及詞彙，使用次數高達91次，比「改革」、「開放」等使用次數來得多，安全就是為了因應「百年未有之大變局」、「中國式現代化」；國安公安系統調整呼應了這項強調。

張五岳提到，另外3個觀察重點則為，今年全年經濟成長率設定為多少，2022年設定5.5%左右，卻僅有3%；國務院副總理除了外界點名的丁薛祥、何立峰，另一名副總理將會是誰。

另一個觀察重點為，習近平是否會在政協台灣代表團說話；他再當選國家主席，會否在閉幕談話提及台灣。

張五岳說，王滬寧預期將接下全國政協主席，將是中共中央對台工作領導小組副組長。王擅長頂層設計、戰略佈署，國際政治學者出身，也很懂美國，推估其接下來將致力推進統一進程，建構符合「新時代黨解決台灣問題總體方略」的方式。

中央外辦主任王毅將出任對台工作領導小組秘書長。張五岳認為，過去楊潔篪、戴秉國雖任秘書長，基本上仍主責對外事務；王毅曾經做過國台辦主任，不會是個虛位秘書長，在這工作上會很有自己的看法，當然主要決策者仍是習近平。

張五岳指出，國台辦主任宋濤可能接任全國政協副主席，升「副國級」將有更多跨部會協調對台事務的可操作性。

張五岳認為，台灣短期內將有總統大選，兩岸議題一定會是朝野政策辯論或意識形態相爭的戰場，不管是哪個政黨取得執政，北京對台促統戰略目標都是難以迴避的壓力。（編輯：楊昇儒）1120302

#張五岳
#王毅將
#全國政協
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