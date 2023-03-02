中國兩會將登場 財金系統領導層料大搬風

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（中央社記者吳柏緯北京2日電）中國「兩會」將召開，預料財金系統領導階層將大搬風，中國中信集團董事長朱鶴新可望接任中國央行行長，證監會主席易會滿接銀保監會主席，上海市副市長吳清則主掌證監會。

第14屆全國人民代表大會第一次會議和14屆政協全國委員會第一次會議，將分別於3月5日、4日在北京揭幕。由於這次的會議中將誕生新一屆的執政團隊，因此格外受到關注。

一般認為，中國人民銀行（央行）、銀行保險監督管理委員會、證券監督管理委員會，以及國家發展和改革委員會領導層也將隨之改變。

綜合華爾街日報、香港01報導，中共總書記習近平將會大幅改組財金系統，目前由中國中信集團董事長朱鶴新接任央行行長一事幾乎已成定局。

現年55歲的朱鶴新，畢業於上海財經大學，職業生涯大部份時間在商業銀行工作，曾任交通銀行副行長、中國銀行執行董事長、四川省副省長，2018至2020年任中國人民銀行副行長，2020年3月起擔任中國中信集團黨委書記、董事長。目前是20屆中央候補委員。擔任央行副行長期間，主要負責金融穩定工作。

銀保監會主席預計將由現任證監會主席易會滿接任。

現年59歲的易會滿曾長期在工商銀行工作，2013年升任工商銀行行長，2019年又升任證監會主席。

易會滿出任銀保監會主席後空出的證監會主席，一般預料將由上海市常務副市長吳清接手。

吳清今年58歲，曾長期在證監會任職，過去曾嚴厲處置了數十家違規的證券公司，也對業界「老鼠倉」行為（基金經理利用客戶資金套利的犯罪行為）開鍘。由於行事作風相當強硬，而被業界稱為「券商屠夫」。

2010年吳清離開證監會後赴上海任職，曾任上海證券交易所理事長，並於2018年出任上海市副市長。

「一行兩會」的新任舵手分別由朱鶴新、易會滿與吳清出任，分析認為未來的三人角色分工呈現「兩穩一強」的風格，該解決問題、安撫市場時由有豐富市場工作經驗的朱鶴新、易會滿負責；該強硬與懲治的時候，由吳清出手。這樣既是平衡，也顯示新一屆的政府對於中國資本市場亂象，仍會繼續以「蘿蔔與棒子」整治。

事實上，在去年中共20大選出新一屆中央委員會時，郭樹清、易綱以及財政部長劉昆都未在名單上，當時就傳出在今年3月換屆時，財金系統的舵手們將會有大搬風。

報導也提到，有「小國務院」之稱的發改委主任預計將由現任商務部部長王文濤擔任。（編輯：唐佩君）1120302