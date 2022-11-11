美學者：習近平極端集權 未來5年局勢恐不穩

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中共總書記習近平在20大後連任，新領導班子全由親信組成。圖為中共新一屆7名政治局常委。左起為李希、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧、丁薛祥。（共同社）

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）中共總書記習近平在20大後連任，新領導班子全由親信組成。美國學者謝淑麗以「極端集權」形容，並說中共高層失去權力分配、決策品質不良，未來5年局勢不完全穩定。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan Shirk）近期出書探討中國過度擴張（overreach，或譯為越界），今天透過視訊與美國外交政策全國委員會（NCAFP）亞太安全論壇（FAPS）主任董雲裳（Susan Thornton）討論中國政局與美中關係發展。

習近平掌權10年來，中國對外日益強勢，對內控制愈來愈嚴厲。在謝淑麗眼中，中國過度擴張指的不只是野心，也包括行動與政策做過頭，結果適得其反，外交與內政付出的代價愈來愈沉重。

謝淑麗說，外交方面，中國強勢作為促使美國與歐亞多國以多種形式結盟制衡；內政方面，中國經濟成長趨緩雖有人口老化等長期因素，但習近平堅持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零政策，且打擊民營企業，不利青年就業與中國創新，導致經濟情勢更加棘手。

中共第20次全國代表大會10月落幕後，習近平打破慣例取得第3個總書記5年任期。新一屆中共中央政治局其他6名常務委員，從李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥到李希，全是外界口中的「習家軍」成員。

謝淑麗表示，習近平邁入第3任期就是過度擴張，安插親信、打破「七上八下」（67歲以下留任、滿68歲須卸任）人事潛規則，且除掉不同派系及具獨立政治地位、可能質疑自身政策理念的人士，中共高層已無制衡、集體決策，而是習近平一意孤行、其他人言聽計從的局面。

身為美國學界「中國通」之一的她悲觀預測中國短期發展，甚至不認為局勢完全穩定。

她說：「中共最高層失去權力分配，決策品質不良，導致中國付出沉重代價，肯定令其他政界菁英無比沮喪。我很難相信未來5年他們會如此順從。我無法預言未來會怎樣，但之後發生任何事我都不會意外。」

謝淑麗近3年前最後一次訪問中國，她說，從訪談得知中國政治階級對習近平極度不滿，緣由包括習近平以反貪之名整肅大量官員。習近平短期可能鞏固身為最高領導人的個人安全，防止任何形式反抗，但眼光放遠，她認為中共領導階層「肯定會出現分裂」。

美中關係因台灣等因素而緊繃之際，白宮今天宣布，美國總統拜登14日將在印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會期間與習近平舉行雙邊會談。這是拜登去年1月上任以來，兩人首次當面對話。

曾任美國東亞暨太平洋事務副助理國務卿的謝淑麗說，期望美方質疑習近平讓美中關係回穩的動機，探尋他是否意識到美中關係穩定符合中國核心利益，是否具有前中國領導人的實用主義基因，願意彈性做出妥協，透過正常外交往來化解分歧。

她說：「我相信且希望拜登政府能向習近平表達化解分歧的大門仍敞開，透過外交鼓勵中國政策溫和化。那是我們的目標，我希望我們能清楚表達，並提出未來一年如何會面並透過外交化解分歧的方案。」（編輯：林憬屏）1111111