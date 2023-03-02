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中國兩會將登場 北京維安升級

2023/3/2 16:06（3/2 16:16 更新）
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中國全國兩會（政協、人大）將在4日、5日登場，北京維安升級，東長安街與崇文門外大街的交叉口天橋2日已有保安駐守。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月2日
中國全國兩會（政協、人大）將在4日、5日登場，北京維安升級，東長安街與崇文門外大街的交叉口天橋2日已有保安駐守。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月2日
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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）中國全國人大、政協兩會即將登場，北京進入「兩會時間」，維安升級、便衣警增多。

今年的兩會預計將完成中央政府的換屆人事安排，中共總書記習近平在20大後的「習家軍」人馬將全部掌握國家機關；「黨和國家機構改革方案」也將於兩會期間在人大上通過，預計將增強黨的管理。

北京東長安街已有保安、公安站崗，街口也有武警持槍戒備。

由於以前發生過四通橋事件，北京崇文門大街與東長安街口的天橋兩側皆有保安駐守。

天安門東的地鐵進出口有公安檢查身分，中國民眾需要刷身分證，若是台灣民眾則需被盤查相關證件。

一般的北京路上則有守望崗的志願者三三兩兩的結群，維持秩序。

除了維安升級以外，原本預計COVID-19在中國被降為「乙類乙管」後，會恢復原本開放的兩會。

但現已知，兩會的媒體採訪還是有一定的管制。（編輯：周慧盈）1120302

中國全國兩會（人大、政協）將登場，北京維安升級，東長安街2日有武警持槍駐守。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月2日
中國全國兩會（人大、政協）將登場，北京維安升級，東長安街2日有武警持槍駐守。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月2日
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