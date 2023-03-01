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中國財長：一些地方債務風險較高

2023/3/1 13:04
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（中央社台北1日電）抗疫支出過大加上經濟情況不佳，外界關注中國地方財政。中國財政部長劉昆今天說，土地出讓收入減少對地方政府一般公共預算支出的影響「可控」，但他坦言一些地方債務風險較高。

澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦今天舉行新聞發布會，劉昆針對當前地方政府面臨財政「緊平衡」的情況做說明。

他表示，2022年，地方一般公共預算本級收入人民幣10.88兆元（約新台幣47.87兆元），扣除留抵退稅因素後成長5.9%。一般公共預算支出22.5兆元，比上年成長6.4%，地方財政運行「總體平穩」。

由於中國過去幾年整頓房地產市場，加上疫情等因素，房市低迷，政府相關的土地出讓收入也受到影響。

劉昆說，土地出讓收入是地方政府性基金預算的主體，去年雖然出現了下降的情況，但對地方一般公共預算支出的影響是可控的，但具體數據尚待決算才能確定。

他說，若按照2022年土地出讓收入減收約2兆元來看，影響地方一般公共預算財力約3000億元。但土地出讓收入減少的同時也會相應減少拆遷補償等成本支出，「所以它的收入下降影響並沒有那麼大」。

至於債務問題，劉昆表示，中國去年法定債務的負債率約為50%左右，這個指標在全世界、在經濟界都是比較低的。

他說，中國地方政府的債務主要是分布不均勻，一些地方債務風險較高，還本付息壓力較大。財政部已督促有關地方切實承擔主體責任，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

劉昆說，地方的財力並不等同於它本級的一般公共預算收入，因為地方40%左右的財力來自中央對地方的轉移支付。

2020年到2022年，地方一般公共預算收入平均成長2.5%，但中央對地方轉移支付年均增長了9.3%。從地方預算執行情況看，過去3年地方財政支出平均增幅達到3.4%，所以是緊平衡狀態，但也是總量增加的狀態。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120301

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