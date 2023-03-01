中國城鎮就業人員減少842萬 60年來首次下跌

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（中央社台北1日電）陸媒報導，中國2022年城鎮就業人員較2021年減少842萬，是自1962年來首次下跌，分析稱與企業需求收縮及整體勞動人口下降有關，長遠會拖慢經濟復甦速度。

第一財經今天報導，根據中國勞動統計年鑒和國家統計局數據，1961年中國城鎮就業人員為5336萬，1962年降至4537萬後一直保持增長，2021年達到4億6773萬。

根據中國國家統計局2月28日發布的「2022年國民經濟和社會發展統計公報」，2022年末全國就業人員7億3351萬人，其中城鎮就業人員4億5931萬人，占全國就業人員62.6%。

這顯示2022年中國城鎮就業人員較2021年減少842萬，也是60年來首次下跌。

報導引述首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，城鎮就業人員數目代表了城鎮對就業的容納能力，隨著中國城鎮化進程加快，大量農村勞動力向城鎮轉移，城鎮就業人員保持增長態勢。

但他指出，2022年勞動力市場受疫情影響嚴重，海外訂單持續下降導致就業需求下降，勞動者流動半徑縮減，農村勞動力向城市流動減弱，是城鎮就業人口首次下降的直接原因。

張成剛表示，城鎮就業人數下降反映城鎮就業機會下降，這可能會提高城鎮失業率，導致收入下降和工作機會不穩定，降低城鎮勞動者生活水準和消費水準，進一步拖慢經濟恢復速度。

他認為，疫情放開後，經濟和勞動力市場恢復狀況依然不容樂觀，預計未來1至2年內城鎮新增就業人口數目仍可能下降。

復旦大學全球科創人才發展研究中心主任姚凱表示，2022年新增就業數據受疫情影響比較大，從長期來看，受老齡化和新增人口減少影響，城鎮就業人員下降是趨勢。

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報導又指出，中國勞動年齡人口在2011年達到峰值9.4億後開始下降，2022年勞動年齡人口較2021年減少666萬人。2011至2022年勞動年齡人口減少了6000多萬。

姚凱表示，勞動年齡人口有所下降意味著城鎮人口老齡化趨勢明顯，由於中國龐大的人口基數、受教育程度普遍提高，短期不會有顯著影響；但隨著人口出生率下降，老齡化日趨提高的勢頭值得高度關注。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120301