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人口減恐影響經濟 人社部：中國仍是勞動力大國

2023/3/2 15:54
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（中央社台北2日電）中國人口在2022年出現負成長，外界關注勞動力減少將不利經濟發展。官方今天表示，中國依舊是人口和勞動力最多的發展中國家，大齡勞動力雖退出市場，但青年勞動力數量穩中有增。

中國國家統計局1月公布，2022年末全國人口14億1175萬人，年減85萬人，全國人口自然增長率是每千人負0.60，是61年來首次出現負增長。許多專家認為人口下降趨勢長期將拖累中國經濟。

陸媒澎湃新聞報導，今天在國務院新聞辦公室舉行的「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上，人力資源和社會保障部副部長俞家棟針對中國人口減少是否影響國家未來經濟增長動能時作出回應。

俞家棟說，人口下降問題，從就業的角度看，實際上就是勞動力供給影響的問題，而中國仍然是人口和勞動力最多的發展中國家。

他引述中國國家統計局數據表示，中國16至59歲的「勞動年齡人口」在達到高峰9.2億人之後開始下降，2022年年末是8.76億人，當前勞動力供給量減少，是在供給高峰上的放緩。

他強調，「從結構上看，勞動年齡人口減少，主要還是大齡勞動力退出勞動力市場、數量下降較快，而青年勞動力數量還是穩中有增」。

俞家棟表示，今年需要在城鎮就業的新成長勞動力達1662萬人，規模還創近年新高，下一步政策將會堅持實施就業優先，強化經濟發展就業導向，擴大就業容量，緩解就業結構性矛盾等。

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威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）中國人口專家易富賢曾表示，「中國正面臨著遠遠超出中國當局和國際社會想像的人口危機」，並指這一趨勢將長期拖累中國房地產市場，而房地產市場是經濟增長的重要引擎。

另據中國研究人口議題的智庫「育媧人口研究」指出，當前中國總人口雖超過美國4倍，但2056年中國的出生人口將被美國超越，屆時中國不再是人口大國，「華夏民族幾千年積累的人口優勢將消失」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120302

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