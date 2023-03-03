中國名校畢業青年自嘲廢物 坦然面對失敗人生

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（中央社台北3日電）兩個畢業於中國211名校年屆30的輕熟女，藉由拍攝影音自嘲他們離開校園5年後，人生陷入開高走低的躺平處境如廢物，在如今中國青年失業率創歷史新高又內捲加劇的當口，獲廣泛共鳴和回響。

「211工程」（Project 211）俗稱「211院校」，這是1995年11月中國當局頒布，面向21世紀、重點建設100所左右高等學校和一批重點學科建設工程的教育政策。

網路廣傳的影音主角「彎彎」和「超超」是畢業於211名校華中師範大學新聞傳播學院的大學同學及室友，前者離開學校5年換了12份工作，如今存款僅人民幣（下同）5000元（約新台幣2萬2200元）。

並未選擇畢業趕就業的超超，完成同樣也是211名校中國傳媒大學研究所碩士學業後，卻發現頂著211光環並非從事電影編劇這行的保障而四處碰壁。

無奈之餘她決定歸零從學畫開始，如此一年過去「啥也沒學會」，期間迫於五斗米之需而折腰屈就於火鍋店幹清潔工，可以說是「把別人不願踩的坑都踩了一遍」。

從現象面分析，彎彎與超超的開高走低人生正是當前中國青年失業率居高不下的絕佳寫照。中國國家統計局公布的數據，去年16至24歲階層失業率達16.7%，雖然略低於夏季達近兩成的峰值，仍創下歷史新高。

不過深層探究，微信帳號「新聞哥」的網友2日發文「我學這文科有何用，我要這學歷又如何？」，更引人省思。

新聞哥說，近來微博熱搜的話題「211文科男碩士吐槽招聘會均薪5500元」，發訊的當事人曾參加這項在上海舉辦，針對大學生的就業博覽活動。

只見整個會場滿是烏泱泱高學歷求職者，但企業的開價月薪只有4000至5000元不等，何況上海5500元的職缺，高學歷者來應聘對方也不一定要，因為類似這樣的工作，雇主往往願意選擇學歷更低、更求穩定的謀職者。

新聞哥指出，畢竟企業也不傻，5500元找來的名校碩士，肯定天天想著跳槽考公務員，過幾個月說不定就離職，到時候還得重新招人多麻煩，雙向都不對頭，卻被迫撞在一起，已經是中國這兩年求職的常態。

於是不少人感嘆，寒窗十幾載只能拿這點工資，讀書的意義在哪裡？好比南京一所大學招聘2名圖書管理員，月薪實領1800元，竟超過2千人應徵；中國網友自嘲薪水連付房租都不夠，實在太卑微。

新聞哥說，面對這幾年來越來越激烈的競爭，莘莘學子抓著他們最信賴最熟悉的東西也就是學歷，走出學術象牙塔才發現，手中的這根稻草根本無法抵抗現實中的大風大浪，所謂成績越好出路越好，難容於真實世界。

雖然彎彎與超超學會與失敗共處，並且在鏡頭前自嘲「謝謝你們告訴我做一個廢物也沒關係」，新聞哥指出，若是普通人這麼容易達到她們的心境，這兩人也不會火爆全網。

新聞哥說，價值觀的轉變想必非常痛苦，不過短痛總比長痛好，唯有認清現實，才有機會不那麼迷茫地走向未來。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120303