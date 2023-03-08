中國：對美商務部長訪中持開放態度

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（中央社台北8日電）針對美國商務部長雷蒙多日前表示正考慮今年內訪中，中國商務部今天以美洲大洋洲司負責人名義回應說，中方迄今未收到美方有關雷蒙多訪中的建議，而中方對雷蒙多希望訪中持開放態度。

美中關係正陷入低潮，使雷蒙多（Gina Raimondo）這一表態受到外界注意。根據中國商務部官網，中國商務部今天以美大司負責人以答記者問名義表示，有注意到有關媒體對此事的報導。

美大司負責人說，中方認為，雙方商務部門保持對話溝通十分重要，對雷蒙多希望訪中持開放態度。中方將繼續致力於透過對話解決彼此關切，推動建設性務實合作。

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雷蒙多日前接受彭博訪問時表示，她正考慮今年內訪問中國。並指「我肯定會派我的團隊去（中國），甚至可能在今年春天，我們正在嘗試安排」。而且「我想我可能會去（中國）」。

雷蒙多並指出，美國總統拜登（Joe Biden）「希望以對美國有利的所有方式與中國交涉，不管是商業或外交方面，這類溝通旨在讓情況降溫。這是我們對於我方與中國關係的期待，而非升級」。（編輯：邱國強/唐佩君）1120308