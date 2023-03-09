中國中央國家機關編制精簡 官媒：不養閒人

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（中央社台北9日電）中國今年「國務院機構改革方案」提到，中央國家機關人員編制將按5%的比例精減。中國官媒中國青年報發表題為「精兵簡政 不養閒人」的文章，指「該減的要堅決減下來，該加強的也要加強」。

中國青年報今天的文章指出，中央國家機關改革追求機構設置更科學、職能配置更優化、體制機制更完善、運行管理更高效的目標。

在國家機構改革方案中，中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減。但因為又強調「收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作」，外界因此認為，所謂精簡的5%編制，實際上將用在當局需要加強之處，而非總員額精簡5%。

文章強調，「該減的要堅決減下來，該加強的也要加強」，此次收回編制並非「一裁了之」，而是將收回編制用於加強重點領域和重要工作。

當前中國發展仍然處於重要戰略機遇期，面對百年未有之大變局和諸多不確定性因素，政府職能和工作重點也要適時調整。「錢要用到刀刃上，人也要用到緊要處」。

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文章表示，此次中央國家機關人員編制精減，也對各級地方政府精兵簡政不乏啟示。中國各地實際情況差別很大，政府機構設置和人員編制始終要因地制宜，「不設有名無實的衙門，不養喝茶看報的閒人」。

基層單位要杜絕「牌子滿天飛」，防止財政供養人員比例失衡，推行「一竿子插到底」的扁平化管理，並指「政府堅持輕裝上陣，改革才能快馬加鞭。」（編輯：陳沛冰/邱國強）1120309