恆大擬發布部分債務重組方案 爭取延後清算聆訊

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（中央社記者吳柏緯北京9日電）中國地產商恆大遭債權人向香港高等法院提出清算申請，清算申請聆訊定於3月20日舉行。外媒報導，恆大計畫於20日前提出部分債務重組方案，尋求延後清算聆訊時間。

2022年6月24日，恆大債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。同年11月，恆大在首次聆訊時成功說服法院，得以展延時間並與債權人談判，當時裁定在今年3月20日再次舉行聆訊。

路透社報導，消息人士指出，隨著時間步步逼近，恆大計畫20日前公布部分針對境外債權人的債務重組方案，藉此尋求再次延期。方案內容可能包含將部分債權轉換成股權。

消息人士稱，恆大和債權人的談判仍在進行中，最近的討論主要集中在如何將債權轉換成恆大旗下兩家在香港上市公司，恆大務業與恆大新能源汽車的股權，以及轉換比例。

報導稱，雖然恆大向債權人提出了以「債轉股」為核心的債務重整計畫，然而債權人仍然持續爭取更好的條件，即便過程中恆大做出了「一些妥協」，但仍不符預期，甚至有債權人敦促恆大創辦人許家印要拿出更多的自有資產償還債務。

消息人士提到，去年12月時，恆大藉由線上會議開始和境外債權人就重組方案進行正式談判，並於今年1月時，首次在香港和一些境外債權人進行實體會談。（編輯：邱國強）1120309