西藏抗暴日64週年 在台藏人集會向犧牲者致敬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

適逢西藏抗暴日64週年，多個在台藏人團體10日晚間在台北自由廣場前舉行燭光祈願晚會，民眾以燭光在地上排出Save Tibet，為遭受人權侵害的藏人發聲。中央社記者鄭清元攝 112年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北10日電）今天是西藏抗暴日64週年，在台藏人團體舉辦燭光祈願晚會，向多年來為西藏犧牲的人致敬，也呼籲同樣熱愛自由民主的人與藏人在一起，走這條回家的路。

今年也是在台灣西藏抗暴紀念日活動的20週年，由在台藏人福利協會及西藏青年會台灣分會主辦的燭光祈願晚會，10日晚上在台北自由廣場舉行。

晚會出席者包括在台藏人福利協會主席札西慈仁、西藏青年會台灣分會主席貢卻拉巴、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、西藏台灣人權連線理事孫友聯、民進黨立委洪申翰、時代力量立委王婉諭及香港邊城青年秘書長馮紹天等人。

札西慈仁致詞時表示，藏人是不會放棄的，即在困苦中也會繼續努力走這條回家的路。

他說，很感謝台灣人對藏人的支持，也感謝台灣有自由的空間，最後高呼「Free Tibet」及「Keep Taiwan Free」。

格桑堅參表示，當他們集會遊行，有表達意見的自由時，2009年以來已經至少有159位藏人自焚抗議暴政， 「我們想有尊嚴回到西藏」。

格桑堅參說，「香港也有一國兩制，香港變成什麼樣？」，現在在台灣才可以舉行紀念活動，「如果守不住台灣，藏人的苦難也會在台灣出現。」，他很感恩獲得這麼多台灣人支持。

洪申翰表示，有人會問為何每年有西藏抗暴紀念活動，就是為藏人回家更走多一步，不管是台灣、香港還是西藏，同樣面對暴政。

他說，看到藏人及港人，作為台人要學習也感受為何堅持民主自由。

參加者最後繞行自由廣場3圈，並進行煙烘儀式，象徵將祈願傳到遠方。（編輯：楊昇儒）1120310

多個在台藏人團體10日晚間在台北自由廣場舉行「西藏抗暴日64週年燭光祈願晚會」，與會民眾一同在黑夜中點亮燭火，為西藏祈福。中央社記者鄭清元攝 112年3月10日

多個藏人在台團體10日晚間在台北自由廣場舉行西藏抗暴日64週年燭光祈願晚會，與會民眾披上雪山獅子旗，一同詠唱西藏真心祈願頌。中央社記者鄭清元攝 112年3月10日

多個在台藏人團體10日晚間在台北舉行西藏抗暴日64週年燭光祈願晚會，與會民眾身披雪山獅子旗一同合唱西藏國歌，表達聲援。中央社記者鄭清元攝 112年3月10日

多個在台藏人團體10日晚間齊聚台北自由廣場舉辦晚會，紀念西藏抗暴日64週年，眾人靜默繞行，為西藏祈福。中央社記者鄭清元攝 112年3月10日

多個在台藏人團體10日晚間齊聚台北自由廣場，紀念西藏抗暴日64週年，眾人在牌樓下圍圈，撒下青稞粉召喚護佑西藏的神靈護法，為西藏祈福。中央社記者鄭清元攝 112年3月10日

今天是西藏抗暴日64週年，在台藏人團體10日晚間舉行燭光祈願晚會，向多年來為西藏犧牲的人致敬。中央社記者陳沛冰攝 112年3月10日