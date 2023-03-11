港支聯會拒交資料 前副主席鄒幸彤等3人判4.5月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）前香港支聯會副主席鄒幸彤及兩名常委鄧岳君、徐漢光因未能依港區國安法向當局提供有關支聯會的訊息先前被定罪，法院今天作出量刑，3人被判囚4.5個月。

香港網路媒體01今天報導，鄒幸彤沒有律師代表，她自行作求情時，提及天安門事件及中國的人權狀況，但法官提醒她法庭非政治平台，她回應說，這次檢控本身就涉及政治，硬要將政治與法律分開，是無視現實，令本來就荒謬的審訊更荒謬。

法官稍早前裁決時表示，以支聯會的背景和政治目標，以及過去多年與香港和海外人士的關係等，警方有合理理由相信支聯會屬外國代理人，發出通知書要求資料屬合法。

港警先前要求支聯會交出的資料包括會計紀錄、納稅申報單及載有員工資料的文件等；但法院認為他們均毫無意圖提交任何資料，也從未提供任何資料，因此裁定各被告人罪名成立。

鄒幸彤、鄧岳君和徐漢光3人是香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）的領導幹部，支聯會於北京制定的國安法在香港施行後被迫解散。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

支聯會因在香港組織燭光晚會活動而聞名，以紀念1989年中國當局鎮壓的天安門廣場民主抗議活動。批評人士表示，支聯會的解散表明香港在1997年交還給中國時所承諾的自由正受到侵蝕。

據「香港自由委員會」（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）近日列出香港女性政治犯為爭取香港自由而被關押的天數，其中鄒幸彤逾500天。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120311