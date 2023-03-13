李尚福任中國國防部長 分析：向美示威

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（中央社記者張謙香港13日電）據分析，中國方面最新委任中央軍事委員會裝備發展部前部長李尚福為國防部長，且其在國務委員的排名中高於公安部長，是「向美國示威」。

星島日報今天刊文指出，根據最新出爐的中國國務委員名單，排名依次是國防部長李尚福、公安部長王小洪、國務院秘書長吳政隆、前貴州省委書記諶貽琴、外交部長秦剛。

文章表示，這份名單之中，身兼中共中央書記處書記的王小洪的排名在李尚福之後，令人意外。

據指出，根據過去慣例，中國副國級領導人的排名順序大致如此：政治局委員、中央書記處書記、人大副委員長、國務委員、兩高（最高法、最高檢）首長、政協副主席。

比如，10年前的李克強內閣，中央書記處書記、國務院秘書長楊晶在國務委員的排名中，在國防部長常萬全之前。

對於李尚福這次為何「力壓」王小洪，文章表示，這也許與國際形勢波詭雲譎有關。

據分析，中國國家主席習近平執政之後，提出將解放軍建設成世界一流軍隊的目標，聚焦練兵備戰。與此同時，中美惡鬥已成定局，2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，制裁時任中央軍委裝備發展部部長李尚福。

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文章表示，眾所周知，中國國防部長最重要的職責是從事軍事交流，美國五角大樓一直認為中國國防部長權威不足，甚至想繞開直接和軍委副主席談；李尚福排名靠前，可以加強權威，同時也是向美國「示威」：「中美軍事如何交流，怎麼交流，要不要和『被制裁』的李尚福上將見面，你看著辦」。

但文章同時指出，李尚福排名在王小洪之前，可能只是在國務院系統。畢竟，作為中央書記處書記的王小洪和國監委主任劉金國，排名僅次於24名政治局委員以及國家副主席韓正。（編輯：張淑伶）1120313