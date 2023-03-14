兩岸「春暖花開」有點難 學者：僅停留在民間層次

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（中央社記者李雅雯台北14日電）政治大學外交系副教授黃奎博表示，很多人形容疫後兩岸關係「春暖花開」，這只停留在民間層次，不會發生在兩岸官方間；中共對台持續軟硬兼施，擴大民間交流也持續軍機擾台。

國家政策研究基金會14日舉辦「中共兩會後對台政策之影響」座談會，黃奎博在會上作出上述表示。

黃奎博指出，中共擴大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後兩岸民間交流，這是軟策略；官方政府高層交流間則看不到春暖花開跡象。中共對台策略軟硬兼施，擴大民間交流，另也展現硬的一手，持續軍機擾台。

他說，中共喊出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，究竟內容核心是甚麼，這部分仍很模糊，未來可能會透過兩岸交流去逐漸填補內容。

他說，台灣社會對於「民主協商」非常感冒，認為其帶有濃厚統戰味道，兩岸交流算不算一種民主協商、會否涉及台灣國安五法，這些有待討論。

黃奎博認為，對於中共來說，反獨促統和反外力干涉是可分開處理的事情，近兩年對於抵抗外力干涉台灣問題高於反制台獨，因為中共認知到，以美國為首等西方國家外部勢力將會對其統一進程構成阻礙。

他說，中共對於台灣與美國議會或其他國家議會外交、智庫外交上特別在意，因為一旦國會議員發表友台言論，很可能就成為美國議會友台法案內容，中共擔心這些「綠燈」一個個亮起來，很可能使台美關係進一步提升。

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海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢說，中共對台策略將是「軟得更軟、硬得更硬」，軍事演習增多的同時，也擴大民間交流。兩岸關係最大影響者是美國，有一方動武或有一方獨立，任何一方片面改變現狀都不是美國願意見到的。

鄧岱賢認為，在中美對抗態勢中，美國有其利益考量，必須打擊中國，在這過程中，台灣不要淪於棋子，兩岸關係應往良性發展方向走。（編輯：陳沛冰）1120314