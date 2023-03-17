中共組港澳辦 分析：黨政合一治港賦兩大任務

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（中央社記者陳沛冰台北17日電）中共在黨內組建中央港澳工作辦公室，分析稱，反映香港主權移交後北京可藉黨政合一處理涉港事務，未來中央港澳辦的兩大任務是維護國家安全及協調港澳融入國家發展大局。

中國昨天公布「黨和國家機構改革方案」全文，當中包括組建中央港澳辦工作辦公室，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

香港的中國問題專家劉銳紹向中央社表示，中共組建中央港澳辦公室帶出3個層面。首先，以往中共中央對港澳的政策，由中央港澳領導小組決策後，交予國務院港澳辦執行。

他說，如今港澳辦由隸屬國務院系統轉為中共中央系統，決策及執行出自同一機構，代表中共中央對港澳工作可以更直接、更加牢牢掌握全面管治權。

劉銳紹表示，其次則是在原有基礎上組建中央港澳辦，而原先的國務院港澳辦只保留牌子，作用是將來有需要時，仍可由國務院港澳辦的名義進行對外聯絡或對外表態的工作。

他說，至於中央港澳辦列明8項工作，包括維護國家安全及支持港澳融入國家發展格局，相信這是最重要的兩大任務，也是以往國務院港澳辦列明的8項主要職能中未有提到。根據國務院港澳辦官網列明的主要職能，大多數是政策諮詢、意見傳達及協調各界。

劉銳紹表示，中國家主席習近平在人大閉幕發言時提到「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」，而協調港澳融入國家發展大局是以經濟為主，「香港經濟對中國大陸很重要，這是現實問題」，組建中共中央港澳辦公室可以更直接將香港的經濟發展融入中國大陸發展格局。

劉銳紹又指，習近平發言時強調國家安全，組建中央港澳辦公室連北京中央駐港國安公署都發表聲明支持，反映中共仍然憂慮外國勢力或外部勢力干涉香港事務，需要有直屬班子執行決策。

他並指出，未來中央港澳領導小組、中央港澳辦及中聯辦的關係如何，甚至領導小組是否仍然存在也未知，「北京只是按需要而決策」。反而要留意未來中央港澳辦的架構，是否與現在國務院港澳辦不同。

今年兩會期間，中共高層就香港發表不少言論，包括接任全國政協主席的王滬寧叮囑港區政協要說好「一國兩制」故事。

劉銳紹表示，北京中央一直認為香港的作用是不可取代，「而不可取代的香港如何服務北京的利益需要才是最重要」，發展經濟但政治上加強管理，達到「經濟鬆、政治緊」的目的。（編輯：曹宇帆）1120317