晶片技術遭限 中駐荷大使：中國不會嚥下這口氣

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（中央社台北20日電）針對荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML），中國駐荷蘭大使談踐日前在接受荷蘭媒體採訪時揚言，他不會去猜測（中國使出的）反制措施，但「中國不會簡單地嚥下這口氣」。

路透社報導，荷蘭金融日報（Het Financieele Dagblad）今天刊登了對談踐的採訪內容，提到他的上述表態。

報導引述談踐說法指出，荷蘭政府擴大對中國出口先進晶片製造技術的限制，將產生「不明的後果」（unspecified consequences）。

談踐又說，美國及其盟友的做法與國際貿易規則相衝突，破壞全球範圍內的貿易成長和供應鏈的穩定。如果荷蘭真的這樣做，將對中荷的經濟合作和關係產生負面影響。

荷蘭政府3月初宣布，將進一步限制ASML旗下一些半導體設備的出口。除了最先進的技術外，低一檔的產品也被禁止出口。

報導引述AMSL當時表示，這意味著公司將無法在中國銷售自家第二先進的半導體技術，也就是深紫外光（Deep Ultraviolet）系列的曝光機。

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ASML身為歐洲最大半導體生產設備製造商，2019年以來一直被限制向中國出售其最先進，對製造某些先進晶片至關重要的極紫外光（Extreme Ultraviolet）曝光機；而美國2月間也與荷蘭、日本達成限制向中國出口先進晶片製造機具的協議，削弱中國的晶片產能。

中國是荷蘭第2大貿易進口國，僅次於德國。來自中國的進口商品包括一些再出口商品，以及大部分在中國國內組裝的太陽能電池板。（編輯：邱國強）1120320