山東「巡考團」偏愛體制內 背後是民營經濟薄弱

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）中國近2年來因經濟發展的不確定因素增加，「考公」、「編制內」成為一項熱潮。其中，又以山東省組成「巡考團」成為獨特的地域現象，凸顯民營經濟的不振。

據騰訊新聞網報導，近期一篇題為「山東考公團，正橫掃江浙滬」的報導引發關注。

報導解釋山東的考公團為：「山東專門有一個巡考團，就是輪著考，全國轉一圈，我考上哪個算哪個。他們把國考當一模，上海市考當二模，江蘇省考當三模，浙江省考當四模，到了山東省考，正式考試。」

這種熱衷於進入體制內的山東「巡考團」，背後與當地民營經濟不振、薄弱有關。

報導指出，山東人對進入體制有其偏愛，考公務員的隊伍十分龐大，本地競爭激烈。山東的分布行業主要以石油、煉油、鋼鐵等領域為主，許多是由國企改制而來，少有互聯網等新興產業或是現代服務業。

由於民營經濟活力不夠，優質的市場化就業崗位少，山東人只能將目光轉向體制內的飯碗。

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報導並指出，在經濟結構當中，若是民營經濟不發達，年輕人對體制內的迷戀就會越深。現在，許多南方省分的考生越來越怕山東的「巡考團」，因為在南方內卷愈趨嚴重，加上近2年來中國經濟發展的不確定性增加，民營企業受到挑戰。

報導最後表示，今年兩會期間官方釋出支持與鼓勵民營企業發展，給民營企業家吃了定心丸，而民企的發展不僅提供就業機會，公務員的體制內崗位也是靠民營經濟養活著。（編輯：曹宇帆）1120321