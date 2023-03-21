亞太局勢緊張升高 北京怪罪華府與西方國家

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（中央社台北21日電）北韓近期頻試射飛彈，中國常駐聯合國副代表耿爽聲稱，皆因美國等在朝鮮半島海域軍演致亞太局勢惡化，並說美澳英商討核動力潛艇合作「構成核擴散風險」。

中新網報導，耿爽20日在聯合國在安理會說，今年年初以來，有那麼一段時間，北韓一度總體保持克制，沒有採取過激行動。但美國等卻在半島及周邊頻繁發動針對朝鮮的軍演，並提高級別和規模。

他又說，美國代表雖稱演習是常規、例行和防禦性，但演練的項目包括打擊縱深目標、斬首行動與占領平壤等等，光聽聽這些名字即可知到底是不是防禦性的？這些威懾施壓，只會加劇朝鮮半島的緊張局勢。

耿爽還提到，有關美英澳藉三邊安全夥伴關係框架開展核潛艇合作，就防擴散危害而言，美英澳核潛艇合作無疑就是房間裡的大象，所謂遵守最高核不擴散標準的辯解，掩蓋不了合作的本質。

他說，三方核潛艇合作號稱史上首次由核武器國家向無核武器國家轉讓武器級高濃鈾，使得澳洲輕易跨過核門檻，構成嚴重的核擴散風險，違反「禁止核子擴散條約」（NPT）的目的和宗旨。

耿爽宣稱，美國在防擴散一直奉行雙重標準，不斷炒作北韓與伊朗擁核，投入許多資源，施加巨大壓力，千方百計地阻止朝鮮、伊朗獲取高濃鈾，包括推動伊核全面協議禁止伊生產3.67%以上豐度的濃縮鈾。

他說，20年前美國還以防擴散為由悍然對伊拉克海珊（Saddam Hussein）政權動武，但現在美國又拋棄防擴散標準，因地緣政治私利，向澳洲轉讓武器級高濃鈾，暴露美國無視自身責任、無視國際社會關切的真面目。

另據美國之音（VOA）今年1月19日報導，美國國防部前副助理部長，川普（Donald Trump）執政時期2018年美國「國防戰略報告」（NDS）首席作者柯伯吉（Elbridge Colby）則說，反霸權聯盟正在形成。

他說，這個聯盟的成形絕大部份原因並非美國驅動，而是對北京日益增強的侵略性、力量及其強大野心的反應。

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柯伯吉也曾藉由2021年出版的著作「拒止戰略－大國衝突時代的美國防禦」（The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict）指出，拒止是一種防禦的姿態。

他說，應對中國，必須建立能夠阻止反區域霸權的聯盟，因為中共的亞洲戰略是瓦解亞洲國家之間的團結，並以軍力擺平不太強的國家如菲律賓、越南，再藉由威懾，迫使其他國家向北京靠攏。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120321