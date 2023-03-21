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市場遇冷訂單降 中國車企比亞迪縮減員工上班時間

2023/3/21 18:56
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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國電動車市場遇冷，前兩個月銷售慘淡，價格雪崩式下降，訂單數量更是衰退。這樣的困境連業界大廠比亞迪也難倖免，外媒報導，比亞迪近期已削減兩家工廠員工的工作時間。

今年中國車市開局隨即遇冷，大小車企叫苦連天，削價競爭、縮減人力節省成本的消息時有所聞，如何活下去成了當務之急。

中國比亞迪汽車在2022年賣出186萬輛車，不但遠超過中國的蔚來、小鵬、理想，更勝過特斯拉的131萬，站穩「一哥」地位。但在大環境不佳下，同樣受到波及無法倖免。

路透社報導引述知情人士透露，比亞迪近期已經調整了西安與深圳兩處工廠員工的上班時間，深圳廠區員工的輪班次數，每天從3班減少為2班；西安廠區員工的工作時間從「做5休2」改為「做4休3」。其中西安的廠區是比亞迪最大的製造中心，這樣的計畫調整可能使比亞迪的產量進一步降低。

雖然比亞迪並未對此消息做出回應，然而知情人士在報導中說，縮減生產是「為了應對今年初以來中國汽車製造業需求疲軟的情形」。

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報導指出，目前並不清楚稱產計畫調整會持續多久，以及其他的廠區是否也會調整生產的時程。

分析稱，比亞迪自年初以來就和其他的車企一樣，持續降低產量。這背後反映出中國結束了對新能源車補助計畫，因此需求下降。雖然各企業都有祭出折扣等優惠措施，地方政府也提供程度不一的新一輪補貼，然而「價格戰」對於刺激銷量的效力仍有限，目前整體行業的庫存持續上升。（編輯：邱國強）1120321

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