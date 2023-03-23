港媒：蔡奇兼中辦主任 新政治秩序強化集中領導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）香港媒體報導，有「中南海大內總管」之稱的中共「中央辦公廳主任」由政治局常委蔡奇兼任，無疑大幅提升中辦地位和重要性，改變政治秩序，更加強化中共中央的集中統一領導。

香港網路媒體01今天報導，蔡奇近日以中辦主任的身分陪同中國國家主席習近平訪問俄羅斯，顯示20大的高層人事布局基本已經完成；但讓外界意外的是，中辦主任是由中央書記處排名第一的書記、政治局常委蔡奇親自擔任。這無疑會大幅提升中辦的地位和重要性，改變中共政治秩序。

這篇報導指出，蔡奇以政治局常委身分親自兼任中辦主任，背後是中共領導體制、政治秩序和政治倫理變化的最新投射。

中辦是中共中央辦事機構，負責文秘、會議、醫療、安保、通信等事務和機要工作，上傳下達，地位顯要。中辦主任素有「中南海大內總管」之稱，通常都是由中共總書記高度信任的重要助手擔任。自1949年中共建政以來，擔任過中辦主任的人後來有不少成為正國家級領導人，比如楊尚昆、温家寶。

報導分析，中共黨內排名第5的政治局常委蔡奇親自擔任中辦主任，無疑是在過去10年拔高中辦地位的基礎上再次空前提升中辦的重要性，創下過去40年未曾有過的政壇記錄。

這表示未來5年不僅中辦的地位將高於長期以來與中辦大約處於同等地位的中組部、中宣部、中央統戰部等部門，而且中辦主任將和國務院總理、國務院第一副總理、全國人大常委會委員長、全國政協主席、中紀委書記一樣同屬正國家級領導人，並高於副國家級的中央政法委書記、國家監察委主任。

由政治局常委兼任中辦主任一職，顯示著處於中共最核心地位的政治局常委會的政治秩序和政治倫理微妙變化，即長期以來尤其是改革開放以來作為根本原則的民主集中制將進一步集中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

分析強調，今後中辦發揮的上傳下達作用將進一步強化，從而更加強化中共中央對於黨內機構和國家機關的集中統一領導。

國務院總理李強在新一屆國務院第一次全體會議上即強調，「要堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」，「本屆政府的工作就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家」。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120323