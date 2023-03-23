壯丁外出打工多 中國東三省人口女多於男

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（中央社台北23日電）官方最新統計顯示，繼遼寧、吉林之後，黑龍江省也步入「女多男少」社會。東三省是中國唯一人口女多男少的區域，專家此前分析指出，主要是東北男性青年外流以賺取更高的收入。

中共上世紀80年代推行一胎化政策，導致性別比例嚴重失衡。2021年5月，中國發布第七次全國人口普查結果，男性人口為7億2334萬人，占51.24%；女性人口為6億8844萬人，占48.76%。男性比女性多3490萬人，其中分布在20至40歲適婚年齡的男性比女性多1752萬人。

澎湃新聞報導，黑龍江省統計局官網22日發布「2022年黑龍江省國民經濟和社會發展統計公報」顯示，2022年末，黑龍江常住總人口3099萬人，其中1549萬人為男性，1550萬人為女性。繼遼寧、吉林之後步入「女多男少」社會。

公開資料顯示，黑龍江、吉林、遼寧三省人口性別比（每100個女性人口相應有多少男性人口）均低於100。東三省也是中國唯一女多男少的區域，遠低於全國平均水準。

中國新聞網此前引述中國國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛分析指出，這主要是由於人口外流尤其是男性人口外流導致的。

他表示，近年受經濟增長和就業的問題等因素的制約，東北地區很多人口外流，特別是男性青年更為突出。調研中也發現，由於東北一些地方工資水準相對較低，對於男性來說要在當地掙工資來成家立業、養家糊口，壓力比較大，相對來說外流動力更大，這些人往往會選擇去經濟更為發達的地區賺取更高的收入。

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馮文猛指出，實地調研也發現，大學畢業後願意回東北本地就業的往往是女性，在很多三、四線城市中單位裡面女性居多。這些地區雖然收入不高，但生活相對安逸，比較符合一些女性的就業選擇。「壯丁」出走，女性留下，而且女性壽命更長，客觀上導致了女多男少的結果。

東三省也是中國生育率最低的地區，人口持續減少。根據中國國家統計局出版的「中國統計年鑒2022」，全國生育率為7.52‰，但黑龍江只有3.59‰吊車尾，上海4.67‰倒數第二，吉林4.7‰、遼寧4.71‰分居倒數第三、第四。（編輯：楊昇儒）1120323