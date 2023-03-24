應對美制裁 中國釋放頂尖晶片投資者加強發展

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（中央社台北24日電）英國金融時報報導，中國政府釋放在去年「芯風暴」期間被帶走及關押了8個月的頂尖晶片投資者、元禾璞華管理合夥人陳大同，因為中國需要晶片專家協助應對西方的嚴厲制裁。

金融時報今天引述兩名知情人士表示，元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司管理合夥人陳大同本月獲釋。

報導指出，元禾璞華是一家人民幣100億元（約新台幣450億元）的投資公司，已經為150多家中國晶片公司提供種子資金，在中國晶片業中處於領導地位。

報導指出，陳大同在2022年7月至8月中國掀起「芯風暴」期間被帶走。

中國為促進國內積體電路產業發展，於2014年由財政部等出資成立「國家集成電路產業投資基金股份有限公司」，俗稱「大基金」。

其後傳出中國政府對投入了數百億美元在半導體產業發展，都未能取得突破感到憤怒，在2022年對「大基金」及相關公司進行調查，拘留了十多名晶片高管和官員。

元禾璞華是獲得「大基金」資助的公司之一，陳大同也是「大基金」投資委員會的獨立成員。

報導指出，因應美國限制中國獲得有關晶片的高端技術，迫使中國這幾個月來重新思考要支持半導體業發展，也令中國決定盡快釋放陳大同。

報導指出，陳大同將元禾璞華超過80%的投資用於尋找和發展中國國內能替代外國技術的產品，是中國受到美國收緊出口管制下，打造本土間片產業的重要舉措。

報導引述一位約68歲科技私募基金高管表示，中國充滿想投資半導體的政府基金，但缺乏像陳大同的專業投資者。

報導表示，陳大同1995年共同創立了豪威科技（OmniVision Technology），是一家在紐約上市的相機晶片製造商，10年後陳大同與中國國有企業合作將該公司私有化。

陳大同於2014年放棄美國國籍，致力協助中國晶片業發展。

報導表示，不清楚陳大同被長期關押的細節，中國當局可以在法外系統中將人關押數月或數年，然後才移交法庭進行正式起訴。

有元禾璞華的員工表示，陳大同獲釋是好消息，但認為他不太可能很快就會回到辦公室，現在討論他未來的半導體投資計劃為時過早。

陳大同沒有回應金融時報的查詢。

中國半導體產業去年掀起「芯風暴」，多名與「大基金」相關的業界高層被查，包含晶片業大老路軍、丁文武。

當時有分析認為，風暴除揭示中國半導體發展緩慢外，也顯示大基金運作模式欠缺嚴格監督，貪腐孳生。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120324