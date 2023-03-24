東北藥王朱吉滿被追債 北京法院祭出天價懸賞

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（中央社台北24日電）中國譽衡藥業負責人朱吉滿曾有「東北藥王」、「黑龍江首富」之稱，昨天因不履行法律義務遭北京法院發布天價懸賞公告，舉報線索者最高可獲人民幣1.1億元（約新台幣4.9億元）賞金。

綜合每日經濟新聞及界面新聞報導，北京市第二中級法院23日公告，在執行共青城磐暉投資管理合夥企業聲請執行前東北藥王、黑龍江首富朱吉滿、白莉惠一案中，因被執行人拒不履行生效法律文書確定的義務，依規發布懸賞公告。

公告稱，本案執行標的金額人民幣（下同）約11億元，若舉報人提供可供執行財產線索並經查證屬實，依照執行到位金額的10%予以獎勵。由於舉報者最高可獎勵1.1億元，引發關注。

據中國經營報報導，1964年出生於陜西的朱吉滿，畢業於西安醫科大學，1988至1992年在西電醫院眼科服務，與白莉惠是夫妻。

1993年，朱吉滿辭掉鐵飯碗改創業做藥品代理銷售。2000年，朱吉滿買下瀕臨破產的黑龍江康復研究所附屬藥廠，並改制為譽衡藥業，是黑龍江省政府認定的高新技術企業。

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2004年，譽衡研發出一種原研藥列入國家醫保範圍，為公司帶來豐厚收入。2009年，譽衡凈利潤突破1億元，2010年6月23日，在深交所掛牌上市。

譽衡上市以來先後收購了哈爾濱蒲公英藥業、澳諾制藥、上海華拓等40多家醫藥企業，讓朱吉滿有「東北藥王」、「黑龍江首富」等稱號。但成也併購、敗也併購，譽衡2019年爆債務違約，2022年11月宣告集團破產。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120324