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中國專家：離走出疫情已為期不遠

2023/3/26 15:53
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（中央社台北26日電）中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天表示，離走出COVID-19疫情已為期不遠。

據廣州日報，張文宏25日上午在廣州南沙舉辦的亞洲青年領袖論壇致詞時表示，「三年多來，我們的衛生體系接受了一個巨大的挑戰，但最終走了出來」。這次論壇召開之際，人類已全面建立對於新冠肺炎疫情的免疫屏障。

他說，「世衛組織也宣稱如今死於新冠的病人數每天都是歷史低點。我們離走出這起公共衛生突發事件的時間節點已為時不遠」。

張文宏指出，疫情防控政策優化調整初期，中國醫療體系承受了比較大的壓力。最後透過全社會的團結、全社會醫療資源和人員的動員，大家努力度過了這次疫情的挑戰。

官方人民網22日曾引述中國疾控中心數據指出，3日以來，中國大陸COVID-19病毒核酸檢測陽性數呈波動下降趨勢，每天報告核酸檢測陽性數保持在4000人以上。

對此，中國國家衛生健康委員會全國新型冠狀病毒專家組成員劉玨表示，新冠（COVID-19）沒有消失，只是處於低水平流行狀態。（編輯：周慧盈/邱國強）1120326

#張文宏
#劉玨
#COVID-19
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