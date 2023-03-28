阿里巴巴設立6大集團 業務可能各自獨立上市

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中國網路巨頭阿里巴巴今天宣布啟動組織改革，設立6大業務集團和多家業務公司，並各自成立董事會負責營運。集團CEO張勇表示，具備條件的集團和公司，都將有獨立上市的可能性。

綜合界面新聞、香港經濟日報報導，阿里巴巴執行長（CEO）張勇28日向集團內部發出信件，宣布啟動「1＋6＋N」組織改革，在阿里巴巴集團將轉為控股公司，旗下的阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等6項業務獨立成為6大業務集團，同時成立多家業務公司。

信中指出，6大業務集團和業務公司將分別成立董事會，負責公司領導及營運。張勇並稱「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。」

根據組織改革規劃，張勇將會兼任阿里雲智慧CEO、集團創辦人之一戴珊擔任淘寶天貓商業集團CEO。本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛的CEO則分別由俞永福、萬霖、蔣凡、樊路遠擔任。

張勇在信中稱「自我變革永遠是保持初心、開創未來的最好選擇。今天將迎來阿里巴巴創辦24年來最重要的一次組織變革。」

這樣的宣示被解讀為謠傳已久的阿里巴巴集團業務拆分逐漸成為事實。

根據華爾街日報過去的報導，阿里巴巴於2021年底傳出調整內部管理結構，當時張勇逐步把更多的責任與權力下放給各個業務部門的負責人，同時也減少每週與各部門的工作會議。

另據路透社、第一財經報導，2021年底，戴珊被交付負責新設立的「中國數位商業」分管淘寶、天貓等業務；副總裁蔣凡負責新成立的「海外數位商業」部門業務。當時就傳出兩人的管理職權正逐步上升，根據這次的組織改組，兩人均成為業務集團CEO。（編輯：楊昇儒）1120328