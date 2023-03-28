馬雲返中重振民企信心？分析：當局控制作法未變

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阿里巴巴創辦人馬雲（右）突返中國後，27日參訪他在杭州創辦的雲谷學校。（圖取自weibo.com/yunguschool）

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（中央社台北28日電）出國未歸逾1年的阿里巴巴創辦人馬雲突返中國，引起揣測。分析人士認為，中國當局一直勸告馬雲回國，是想藉此重振民企對國家的信心。但馬雲已被擊敗，當局控制民營經濟的作法並未改變。

馬雲突然返回中國的消息，除了成為中國網路熱議話題外，也成為全球各大財經媒體報導的焦點。而中國部分媒體則在報導中聲稱，馬雲回國讓中國民企「信心爆棚」。

日經亞洲報導，中國財經研究專家侯偉（Fraser Howie）對馬雲返國一事指出，他看到了中共總書記習近平當局對民營企業政策緩解的訊號。然而，中國官方對民營經濟設立的控制性法規和機制，並沒有改變。

侯偉認為，對於中國民營企業來說，馬雲回國「無關緊要」。理由是，馬雲事實上「已經被擊敗，國家贏了」。馬雲已經失去了（對旗下企業的）控制、權力、財富，「這些都回不來了」。

美國之音（VOA）報導，美國外交關係協會研究員劉宗媛表示，馬雲一直是中國（民營）企業家的精神象徵。他的起起落落與中國政府和政府主導的投資密切相關。

劉宗媛認為，馬雲回國一事，對中國政府或中共都不是最重要的事。最值得關注的是，馬雲的回國如何能夠增強民營企業的信心。

前「北京之春」雜誌主編胡平認為，中國民企經營者對政府信心喪失，是因為習近平的打壓政策造成的。如果習近平的基本政策不變，想達到重振外界的信心是不可能的。

路透社報導，中國國國務院總理李強自2022年底以來就要求馬雲返國，希望能提振民營企業的信心。這也暗示，馬雲回國可能與他和李強昔日在浙江建立的關係有關。

但胡平對這種看法認為，如果馬雲和李強的關係夠強大，馬雲先前就不應該被打壓。

在馬雲返國消息曝光前數小時，彭博社一度報導馬雲婉拒返國。內容提到，中國先前努力說服馬雲回國，以展示當局對商界的支持。但知情人士透露，馬雲本想選擇留在海外，並指自己已退出集團要職，未來會專注研究於農業技術，還告訴螞蟻集團和阿里巴巴高管不要糾結於他回不回國。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120328