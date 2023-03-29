假球案風暴擴大 中國田徑協會主席于洪臣被查

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（中央社台北29日電）中國男足假球案風暴擴大，湖北省紀委監委今天通報，中國田徑協會主席于洪臣、中超聯賽公司前總經理董錚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。

于洪臣被查，這波男足反腐風暴恐在體壇持續擴大，上升至最高層級的國家體育總局。

綜合陸媒報導，中共中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希27日出席全國巡視工作會議並講話，他下令對國家體育總局展開「機動巡視」，要求深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。

于洪臣在國家體育總局任職多年，2010年至2017年調去足協工作，曾任中國足協副主席，上週傳出失聯被查。

諷刺的是，于洪臣還是中國足球上一批「反賭掃黑」的親歷者。

2010年，中國足協前副主席南勇被捕後，于洪臣曾表示：「這是發生在我們身邊的最為深刻的警示教育，這些行業最高領導者所犯錯誤確實讓人痛心。我覺得出現這種問題既與個人修養、學習有關，也同相應的制度監管有關。我希望藉此機會，每一個足球行業的人都能深刻反省，認識到自身不足。」

自去年11月26日前中國男足主帥李鐵涉嫌假球案被查後，中國足協前秘書長劉奕、常務副秘書長兼國管部部長陳永亮、足協主席陳戌源、足協紀委會主任王小平、競賽部部長黃松相繼被帶走；加上今天于洪臣、董錚被查，短短4個月已有8名足壇高層落馬。

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中國國家體育總局局長高志丹3月在「兩會」期間回應足球相關問題時表示，以猛藥去痾、重典治亂的決心，聚焦當前「三大球」（足球、籃球、排球）工作中存在的精神不振、正氣不足、作風不硬等突出問題，持之以恆轉作風、強擔當、抓落實。

他並強調，要堅決打擊、嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題，正風肅紀，嚴明紀律，完善制度，強化規矩，全面修復重構「三大球」健康持續發展的良好生態。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120329