中國對國家體育總局機動巡視 官媒：有人睡不著

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（中央社台北30日電）中國男足假球風暴擴大，連曾任職中國國家體育總局的中國田徑協會主席于洪臣也被查，官媒稱，官方對國家體育總局展開「機動巡視」，深入查找足球領域腐敗問題，「恐怕又有人徹夜難眠了。」

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」29日發文指出，中國官方27日公布20屆中央首輪巡視對象名單，共有36家單位的黨組（黨委）被納入，除了常規巡視30家中管企業和巡視「回頭看」5家中管金融企業，有一家被單獨「機動巡視」，就是中國國家體育總局。

文章形容，「恐怕又有人徹夜難眠了。」

文章指出，中共中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希27日出席全國巡視工作會議並講話，指要深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。

29日中國官方公布，曾任中國足協副主席的于洪臣及中超聯賽公司前總經理董錚均受查。

文章指出，「機動巡視」是創立於2017年的巡視手段，中央紀委官網曾用3個詞概括其特點：「小隊伍、短平快、遊動哨」。

「小隊伍」是指人不多，每個機動小組5至6人，巡視組組長統籌領導，「四、五品欽差」一線指揮，人員包括熟悉情況、品格佳的紀檢監察幹部，及監督經驗豐富、具備審計和財務等專業人員。

「短平快」是指高效精準，直接衝著重點專項問題，有備而去、目標明確，短時間內挖深突出的矛盾和問題。

「遊動哨」即「出其不意、攻其不備」的突擊巡查。

2017年以來中央巡視組曾對中央網信辦、國務院扶貧辦、鐵路總公司、中船重工等單位展開「機動巡視」。網信辦前主任魯煒等一批官員就因機動巡視而落馬。之後一些省分、單位也在系統內展開過「機動巡視」。

文章表示，民眾對中國男足有很高的期望，國家投放了這麼多錢在男足，但成績仍然很差，還不時出現「假賭黑」亂象，「這樣的領域不整治，難道還留著過年？」

中國足協正掀起反腐風暴，去年11月至今多名足協系統官員，甚至體育總局政法司前副司長胡光宇也受查，可預見此起案件一定是「大案、窩案，某些人坐立難安是必然的。」

文章表示，這幾天，貴州黔東南州台江縣台盤村舉辦的「村BA」藍球賽事，球員不是專業選手，獎品也不豐厚，卻讓無數人動容喝彩，值得職業體育圈學習。（編輯：陳沛冰）1120330