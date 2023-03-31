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陸委會諮委：中共加大促統 重點為除異非求同

2023/3/31 16:25
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（中央社台北31日電）陸委會日前召開諮詢委員會議討論「中共兩會觀察 」。會中有諮委分析，中共加大促統，重點是在「除異」、不是「求同」。陸委會主委邱太三指出，中共對台軟硬兩手不會改變。

大陸委員會今天發布新聞稿綜整第44次諮詢委員會議內容，會議討論主題為「中共兩會觀察」。

據發布，學者指出，中共在「兩會」對台言論和緩、加強兩岸交流融合力度，推促統一進程；未來將持續鎖定台灣目標族群推動「融統」工作。

與會諮委並指出，中共加大促統，重點是在「除異」、不是「求同」；推動統一進程建立在「總體方略」、「兩制方案」，將透過「人大」立法完成法制框架。

學者建議，中共新一屆對台領導人事多熟悉涉外涉台事務，政府須妥為掌握因應。另外，今年設立中共「中央港澳辦」或續提升「一國兩制」中央管治權，成為「完全統一」的頂層設計。

會中有委員建議，兩岸和緩之際可推動陸客來台及台灣農漁產品輸銷中國大陸。

另有委員提醒，台海緊張情勢雖有趨緩，但中共對台採「和戰兩手」，近期共機仍針對台美合作、外國政要訪台有較強力度的反應，且統戰與軍事外交作為已脫鉤，不會因為兩岸和緩而放鬆，反獨促統的方向不變，建議政府不能掉以輕心。

陸委會主委邱太三在會中表示，此前陸方因政治因素，單方限制其團客、自由行來台；政府主張兩岸交流「健康有序、互惠互利、理性平等、相互尊重」原則不變，也會妥適評估兩岸情勢發展及民眾權益需求，以維護台灣最大利益。

邱太三強調，中共近期內外部政策作為，均在增強其抗壓、維穩及防範風險的能力，對台軟硬兩手不會改變，台灣面臨的挑戰與風險將更加艱鉅，政府相關機關會持續掌握研議、妥適應對。

與會委員分析，中共在外交、軍事、維穩等廣義安全預算大幅提升，機構改革進一步「強黨弱政」，顯示中共以集中權力作為面對國內外不穩定挑戰的解方。

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據發布，學者觀察，大陸房地產市值大幅減損、青年失業率居高不下、地方債務龐大、內需消費提振有限及外資撤出且信心不足，或導致今年GDP成長5%的目標難以實現。

有委員指出，中國大陸青年失業情況嚴峻下，赴陸台生返台發展情形增加，但中共為抵禦外國制裁，急需重組紅色供應鏈，兩岸人才競爭恐續加劇，建議政府掌握契機，爭取更多人才回流。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120331

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