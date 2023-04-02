往來兩岸不再需要PCR 旅客與航空業都鬆一口氣

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）中國宣布1日起取消兩岸航班登機前核酸檢測陰性證明，改以快篩取代，往來兩岸的台灣民眾終於放下了心中大石。航空業者也不用再因政策與執行問題面對旅客詢問、質疑，鬆一口氣。

中國大陸國台辦3月30日晚間宣布，4月1日起，兩岸客運航線往來旅客免準備48小時核酸檢測（PCR）陰性證明，改為申報24小時內快篩陰性結果。

一名在中國的航空業相關人士接受中央社採訪時以「終於鬆一口氣」形容政策鬆綁。他提到，在過去一段時間公司收到關於往來兩岸相關的詢問，除了航班、航點的問題外，最多的就是是否要準備核酸檢測證明。

這名人士說，不少來電詢問的民眾都會說「我朋友說沒有查」、「社交平台、微信群裡的人說不用」，「這類的旅客其實已經心有定見就是不想要做，只是要航空公司給他們保證而已」。

但他表示，依當時官方規定，48小時核酸陰性證明是必要，「雖然確實有很多業者都已經沒有在檢查，或只是抽查，但是航空公司不可能跟乘客說不需要準備」。

這名業界人士說，這段時間內第一線的客服人員確實承擔了很大的壓力，而如今隨著官方的正式公告，終於能夠告別「模糊的情形」了。

隨著政策鬆綁，近日往來兩岸的航空公司已經陸續發布了免48小時PCR陰性證明的公告，除了台灣的中華航空、長榮航空外，也包含陸籍航空如中國國際航空、南方航空、深圳航空等。

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一名在上海從事餐飲業，近日計畫返台處理事務的林姓台商告訴中央社，這一段時間一些往返於兩岸的朋友們確實都為了「要不要做核酸」而感到困擾，有些人乖乖配合規定，也有人選擇「賭一把」。

他提到，相較於在上海的核酸檢測一次不到人民幣20元（約新台幣90元），台灣目前仍要新台幣2000多元到4000多元不等，是一筆不小負擔；此外，不論從大陸返台或台灣出發，都還要另外安排時間到醫療院所檢測，也是不少人不願意做核酸的原因。「有了正式的公告，大家心上的石頭總算是放了下來」。（編輯：邱國強）1120402