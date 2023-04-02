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鍾南山談中國防疫：建議可不再戴口罩

2023/4/2 17:05
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（中央社台北2日電）中國傳染病學專家鍾南山日前表示，隨著中國COVID-19防疫情勢的變化，戴口罩已經「不適宜作為強制措施」。因此進入4月以後，在條件允許的情況下「建議可以不再佩戴口罩」。

綜合健康時報、南方都市報報導，鍾南山3月31日在廣州舉行的一場COVID-19新藥研討會上，作上述表示。

根據報導，鍾南山在研討會上表示，過去3年，戴口罩是一個很好的預防病原體的有效手段，這一習慣很好地保護了群眾和醫護人員。

鍾南山指出，鼻腔、鼻竇、鼻黏膜、上呼吸道有很多腺體和細胞，有著非常重要的保護作用。如果長期佩戴口罩，人群長時間低度暴露於流感等病原體，鼻腔缺少刺激，對人體自然免疫力的形成不利。

他直指，隨著疫情防控形勢的變化，戴口罩已經不適宜作為強制措施。因此，除醫院等特殊環境外，進入4月以後，在條件允許的情況下「建議可以不再佩戴口罩」。

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鍾南山預測，COVID-19疫情高峰未來雖會局部出現，但不會是全國性的。且在新藥和疫苗研發不中斷下，可做到有備無患。而為能因應可能到來的新一波疫情高峰，中國正在研發針對新變異毒株的疫苗，預計幾個月後會上市。

根據報導，以地鐵為例，截至目前，北京、上海、廣州、成都、南京的地鐵已不再對乘客佩戴口罩做出強制性要求，僅有勸導措施，即便不佩戴口罩也可正常搭乘地鐵。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120402

#鍾南山
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