蔡總統若與麥卡錫會晤會否軍演 中：維護主權

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（中央社台北3日電）中國外交部發言人毛寧今天針對總統蔡英文若與美國眾議院議長麥卡錫會晤，中方將採取哪些反制措施及是否進行軍演回應，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。

蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，外媒報導，蔡總統將於加州會晤麥卡錫（Kevin McCarthy）。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合新京報及澎湃新聞報導，毛寧並針對蔡總統出訪中美洲聲稱，希望拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台議題，「早日加入中拉友好合作的大家庭」。

此外，針對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於5日至7日對中國進行國是訪問，毛寧表示，馬克宏將與中國國家主席習近平舉行會談，共同規劃和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

她說，中國國務院總理李強和全國人大委員長趙樂際將分別會見馬克宏。馬克宏還會前往廣州市參訪。

另外，對於日本經濟產業省日前宣布，將加強對6大類23種高性能半導體制造設備出口管制，不少媒體認為是針對中國。

毛寧表示，日前日方宣布將加強對高性能半導體制造設備出口管制，外界普遍認為此舉意在人為對中日正常半導體產業合作設限。中方已就此在不同層級向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切。

她指出，中國是日本半導體產業最大的出口市場，每年對中國出口額超過100億美元。日方可能採取對中國出口管制，不僅影響本地區乃至全球半導體的產業鏈供應鏈，也會讓日本企業蒙受損失。

毛寧強調，中方將評估日本管制政策的影響，「如果日方人為對中日正常半導體產業合作設限，嚴重損害中方利益，中方不可能坐視，將堅決應對」。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120403