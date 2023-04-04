北大學者：改善中美關係 再多對話都難推動

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（中央社記者李雅雯台北4日電）北京大學國際政治系教授王緝思說，中美關係惡化癥結在於各自的國內政治問題，再多的對話都難推動兩國關係改善，中國也已不對改善中美關係抱有任何期望。

王緝思昨天在新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院講座回應與會者提問時作出上述表示。

據聯合早報4日報導，王緝思表示，美國民主黨、共和黨的共識是以攻擊中國來團結美國；同樣的，中國也因為美國這個外在威脅團結起來，「他們譴責中國，有他們的政治正確性，我們譴責美國也有我們的政治正確定性」。

王緝思不認同「中美關係處不好是因為中國崛起、美國衰退，中國遲早會在大國競賽中勝出」這個中國國內的普遍看法。

王緝思分析，上世紀70年代初，蘇聯和美國國力也是一升一降，兩國關係卻獲改善；以此推論，中美關係不必然因為國力一升一降而惡化，癥結其實在於各自的國內政治問題。

他說，中國對國內安全的關注大於外部安全，美國卻試圖在新疆、西藏、香港、台灣問題上干預。據他個人判斷，總統蔡英文過境洛杉磯時，若與美國眾議院議長麥卡錫會面（Kevin McCarthy），北京必有強烈反應。

王緝思指出，美國以為更多中國青年學子到國外留學、中國經濟發展起來，中國就會改變，變得「少點共產主義、多點資本主義」；美國人現在明白了，特別是中共19大、20大後，中國還在上升中，中共權力基礎也同樣獲得鞏固，中國的改變不符美國預期。

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他提到，中國也一度以為前美國總統川普（Donald Trump）只對金錢感興趣，只要犧牲一點利益滿足對方，中美關係就會好轉，這是對美國缺乏全面了解的結論；美國不僅看重經濟利益，也有意識形態和價值體系，希望國家團結，解決種族之間的問題等。

王緝思認為，由於各自的國內政治問題，中美雙方要改變彼此的態度都很困難，再多對話也難推動中美關係改善，中國也已不對改善中美關係抱有任何期望。（編輯：唐佩君）1120404