北京整頓網遊草案網頁諮詢期滿消失 中國遊戲股走高

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（中央社台北23日電）中國官方去年發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，曾導致騰訊、網易等網遊巨頭股價暴跌，草案諮詢期在22日截止後，陸媒報導，今天草案徵求意見稿連結消失，網頁顯示不存在，評論認為措施可能會有變化。

陸媒金融界新聞網今天報導，中國國家新聞出版署曾在2023年12月22日就「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」公開徵求意見，意見反饋截止時間為2024年1月22日。目前，該意見稿網頁連結顯示「404」，即頁面不存在或已刪除。

報導指，受此消息激勵，遊戲股午後走高。

中國官方去年提出網遊整頓辦法草案，措施包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，以及所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並且不得在遊戲中設置強制對戰。

消息一出，當日中國遊戲概念股在陸、港股市崩盤大跌，騰訊控股在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發港幣3670.5億元（約新台幣1.46兆元）；網易公司也大跌24.59%，股民、網上一片哀號、罵聲不斷，隨後官方滅火接連表態支持網遊的情形下，股價才反彈。

針對這項草案引起的強烈爭議，中國國家新聞出版署有關官員當時說，對於各方就草案相關條文提出的關切和意見，該署將「認真研究」，並將在「繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上，進一步修改完善」。

香港經濟日報引述證券界報導，刪除公告可能表明新措施會有進一步的變化。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130123