業界：北京仍將推管理網遊辦法 但規範較彈性

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（中央社台北23日電）北京整頓網遊管理辦法草案於22日諮詢期滿連結被刪，帶動中國遊戲類股今天大漲，不過業界人士指出，當局仍將推管理辦法，但規範較彈性而且將納入業界意見。

中國媒體第一財經今天報導，遊戲類股午後反彈，至收盤整體漲幅達4.14%。

資深遊戲產業從業人士表示：「據了解辦法還會推出，但一定會綜合考慮行業意見和建議，保留較大彈性和空間。發布的版本，肯定會和徵求意見版有所不同。 」

據中國國家新聞出版署2023年12月22日公布的「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，擬限制遊戲過度使用和高額消費；網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

其他受矚目的草案條文還包括，網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易；所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並在服務規則中公示，對用戶非理性消費，應彈出式警告提醒。

於是中國遊戲概念股當天在陸、港股市崩盤大跌，騰訊控股在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發港幣3670.5億元（約新台幣1.46兆元）。

網易公司也大跌24.59%，股民、網上一片哀號、罵聲不斷，隨後官方滅火接連表態支持網遊的情形下，股價才反彈。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1130123