雲南昆明動物園猴貓共處引爭議 園方決定將貓移出

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（中央社台北27日電）中國雲南的昆明動物園「猴貓共處」事件引起外界質疑。園方一度稱，貓與猴群相處融洽，不過隨即被翻出園內猴子曾殺害2隻貓，在爭議之下計畫將貓移出猴山。

綜合多家陸媒報導，昆明動物園的猴山內，猴子與貓共處的影片廣傳。影片顯示，猴山裡的猴子撕咬貓的身體、抓扯貓的尾巴，引起外界關注猴貓共棲是否妥當。

昆明動物園為此做出相關通報。根據通報，昆明動物園猴山猴群與貓共棲的現象起源於2013年，因猴山出現了老鼠，鼠患數量一度達到300至500隻，經過多次組織人工滅鼠，均無法取得預期效果。

通報指出，在確保猴群安全的前提下，昆明動物園徵詢了市民與專家意見，採用生物防治的方法，先後兩次分別放入2隻與6隻貓，經過一年的時間，基本消除鼠患，同時繁殖了4隻小貓，貓的數量達到12隻。

通報說明，為了保障鼠患的持續治理與效果，在猴山留下了2隻貓，也就是現在網友關注的2隻。

昆明動物園說，10多年來，猴群與貓相處融洽，貓身體狀況良好。至於相關反映的問題，是動物之間的嬉戲互動行為，不存在虐待行為。

不過這一回應未能平息風波，有中國民眾在網上指出，從圖片與影片上，都可以看到貓走路時夾緊尾巴，顯然是害怕。中國小動物保護協會亦介入了解。

另外，2017年雲南當地的春城晚報的一則新聞曾報導，「為了消滅老鼠，管理人員想了許多辦法，最後就是找了2隻流浪野貓放進猴山。沒想到，猴子竟然殺死了這2隻野貓。後來，管理人員幹脆一次性放進了7隻野貓，這下種群壯大了，猴子不敢動貓了。」

這也讓「昆明動物園曾被曝猴子殺死2隻貓」的話題登上微博熱搜。

爭議之下，昆明動物園又發了一則通報聲明，指出為回應社會各界愛心人士的關切，計劃近期將貓移出猴山。隨後將對貓展開全面體檢，確保貓身體機能健康的情況下妥善安置和飼養，並及時向社會公布貓的相關情況。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130127