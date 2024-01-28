美中曼谷會談 美媒：北京可能更滿意

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（中央社台北28日電）白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任、外長王毅日前在泰國曼谷舉行為期兩天的會談。美媒分析，從雙方對會議的評價來看，中國對這次會談成果可能更為滿意。

蘇利文（Jake Sullivan）與王毅於26至27日在曼谷會談。美國之音今天報導，白宮會後的新聞稿指出，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年底在舊金山峰會達成維持兩國高層溝通管道暢通的共識，這次會談是這項努力的一部分。

白宮並表示，這次會晤是「坦率、實質性和建設性的」。

中國官媒央視則報導，王毅與蘇利文圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了「坦誠、實質性、富有成果」的戰略溝通。

美國之音報導指出，美中對會議的評價略有不同，中國使用的「富有成果」與美方所用的「建設性的」相比，中方對這次會談達成的結果可能更為滿意，而美方的用詞顯得更中性一些。

據白宮新聞稿，蘇利文在會談中強調，美中兩國雖正在進行競爭，兩國都有必要防止這一競爭引發衝突或對抗，「蘇利文先生和王毅主任認識到在恢復兩軍交往方面最近的進展，強調維持這些溝通管道暢通的重要性」。

蘇利文與王毅並對兩國最近在合作打擊毒品方面取得的進展表示歡迎，雙方計劃於本月30日舉行首次美中禁毒工作小組會議。

據央視的報導，雙方同意落實「舊金山願景」：兩國元首將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則展開討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。

央視還突出了對台灣議題的高度關切。報導引述王毅說法表示，「台灣是中國的一部分」，而台獨是台海和平穩定最大風險，也是美中關係的最大挑戰。

白宮新聞稿在台灣議題只提了一句話：蘇利文向王毅強調「維護台海和平穩定的重要性」。美國之音說，兩者的不同表達可能顯示雙方在台灣議題未達成共識。

此外，白宮新聞稿和中國官媒都提到，會談中討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島以及南海等國際和地區問題。（編輯：周慧盈/李雅雯）1130128