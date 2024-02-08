香港風水師移民台灣 學懂本土風俗

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（中央社記者陳鎧妤台北8日電）香港移民來台的風水命理師鄧志中，新一年除了為親友看流年運勢，也有給台灣朋友一些家居風水意見，從而了解本土風俗。他說，2024年台灣的地運不錯，可以放膽去做；而他與太太希望拿到台灣身分證，放膽在台灣發展。

52歲的鄧志中與49歲的太太王麗明在香港電影資料館工作時認識，當時鄧志中是資訊科技工程師，看風水算命是興趣，婚後才轉行做風水命理師，也有較多時間照顧兒子。

王麗明筆名卓男，是香港電影文化工作者，曾任第58屆金馬獎評審，差不多20年來都為香港電影金像獎製作特刊。

兩人與現年8歲的兒子樸言，2021年移民台灣。作為風水命理師，鄧志中常被親戚朋友要求指點迷津，現在也有給台灣朋友一些家居風水意見，從中學習到台灣人在這方面的習慣。

他說，例如台灣人不喜歡在床邊或臥室放植物，認為植物陰氣重，這跟他所學的風水學說不同。他認為需在臥室放植物，會建議放其他「屬木」的東西代替，如綠色地毯。後來，他知道台灣有一種可用來代替泥土的無土海綿，可以栽種植物又不怕滋生昆蟲，令朋友更放心。

鄧志中覺得台灣人普遍比香港人更相信風水命理，甚至鬼神之說。新一年，台灣朋友也請他給予家居風水意見，希望順順利利。

鄧志中現在仍繼續為香港客人透過視訊看風水，從客人提供的家居平面圖等資料，制定風水布局。

他說，近年移民成為香港客人最常問的問題之一，如應移民到什麼國家，居住在什麼地區等。因為經濟不好，有些客人生意受影響，也會問問如何利用風水改善生意。

香港一些風水命理師很喜歡在農曆新年，算算香港新一年的運勢。記者問鄧志中，台灣未來一年運勢如何？ 他說，單從地運來說，由2024年立春至2044年立春，全世界踏入行「九運」，「九運」最有利北面有水南面有山的地方。

他說，作為首都的台北符合行「九運」的條件，地運會不錯，也令整個台灣的地運都不錯，「台灣可以放膽去做，放膽去試。」

至於香港的地運如何？鄧志中說，「香港北面沒有水，只有維多利亞港有小小海水，所以…大家就知道了。」

他寄語香港人在困難的時候，以平和的心態堅持下去，「之前20年見到的美景，在未來20年未必會這麼多，暫時要辛苦些。年輕人要寄望再下一個20年，即2044年至2064年才有新景象，現在是建設的時間。」

鄧志中笑說，家中很多事情，如在台灣買房子、裝修，甚至移民，他都以風水命理計算過。

王麗明還記得，剛移民來台灣時，很多事情不適應，「旅行時像拍拖很甜蜜，移民就像結婚，要面對很多現實問題。」以她的工作範疇為例，即使有經驗也不易找到工作。

她直言，台灣人難免會覺得香港人來搶飯碗，所以香港人應想想如何貢獻自己的力量，令整個電影市場更大，大家可以找到自己的崗位。

王麗明說，例如香港人外語方面有優勢，工作方式較靈活，可以幫助引進外語電影。她曾經跟台灣發行商探討過，每個週末放映不能在香港上映的電影，讓香港人來旅遊時也可看到，也令更多台灣人有機會欣賞這些電影。

去年香港資深影評人蒲鋒出版名為「禁不了的香港電影2021」影評集，專門評論一些2021年未能在香港公映的香港電影，包括「時代革命」。王麗明說，「這些電影現在在香港不能上映，但在歷史上不能抹走，需要記錄下來」。

王麗明也為金馬獎最佳導演羅卓瑤的「花果飄零」撰寫影評。她相信，這些電影總有一天可以在香港公映。

不過，王麗明及鄧志中因為還沒拿到台灣身分證，目前不能在台灣正式工作。王麗明是義務或象徵式收取車馬費，參與台灣的評審、講座或寫影評。

新一年，兩人希望可以拿到台灣身分證，放膽在台灣發展。（編輯：周慧盈）1130208

風水命理師鄧志中與家人移民台灣後，有給台灣朋友一些家居風水意見，也繼續為香港客人透過視訊看風水。中央社記者陳鎧妤攝 113年2月8日

香港風水命理師鄧志中與家人移民台灣後，仍透過視訊為香港客人看風水，他會綜合客人提供的家居平面圖等資料，再研究風水布局。中央社記者陳鎧妤攝 113年2月8日

香港風水師鄧志中、太太王麗明及兒子樸言2021年移民台灣。樸言也適應了台灣生活，向記者展示他參加冰球比賽獲獎獎牌。中央社記者陳鎧妤攝 113年2月8日