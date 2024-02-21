中國搶占國際組織話語權 張文才任世銀副行長

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國持續搶占國際組織重要領導權，進出口銀行副行長張文才將出任世界銀行常務副行長兼首席行政官。這個職務在2016年設立，首任首席行政官也是中國人。

中國財政部官網20日發文稱，世界銀行於美東時間20日宣布任命張文才擔任世界銀行常務副行長兼首席行政官，負責機構戰略、規劃、預算、資訊技術服務和制裁體系等。

張文才現任中國進出口銀行副行長，並擔任國際財務報告準則基金會受託人。

世界銀行常務副行長兼首席行政官是世行集團2016年新設的一個職位，當時擔任此職務的是曾任中國財政部任國際財金合作司長的楊少林。

世界銀行過去還曾有常務副行長章晟曼、高級副行長林毅夫及世銀旗下國際金融公司（IFC）的執行副總裁蔡金勇等中國籍高階主管。

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在其他國際金融組織方面，國際貨幣基金（IMF）自2011年以來至今，連續3任的副總裁皆為中國籍，分別是朱民、張濤和李波。

美國國會授權成立的機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）2月初公布的半年報告中，整理了中國在國際組織出任要職的情況。除了國際金融組織，聯合國相關組織、國際法院、國際海事組織、世界智慧財產權組織中也都有中國籍主管。（編輯：周慧盈）1130221