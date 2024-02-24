南京雨花台區火災15死44傷 電動車存放處起火引致

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（中央社台北24日電）南京市雨花台區23日凌晨發生火災，事故造成15人死亡，44人受傷，其中1人危重。目前當局已安排受影響的516名民眾到5家賓館暫住。經初步調查，是電動車停放處起火引發火災。

南京市24日凌晨召開記者會，公布雨花台區「2.23」火災事故的相關情況。南京市市長陳之常表示，23日凌晨4時39分，南京市消防救援支隊指揮中心接到報警，雨花台區明尚西苑6棟發生火災。

火災於23日上午6時左右被撲滅，現場搜救工作於同日下午2時結束。截至24日凌晨零時，事故共造成15人遇難，44人在醫院治療，其中1人危重、1人重症、42人傷勢較輕，所有患者情況穩定。

陳之常表示，火災發生後，省委書記信長星、省長許昆林前往醫院探望傷者，並對救治、事故善後和調查等工作出明確要求。市委市政府成立火災處置應急指揮部，處理現場滅火、搜救、傷者救治、家屬安撫等工作，516名民眾被安置到5家賓館。

陳之常表示，江蘇省已成立調查組，深入調查火災原因和責任，南京市將全力配合、查清事實，對失職失責人員，「依法依規嚴肅追責，絕不姑息，給遇難者和社會各界一個負責任的交代。」

他表示，此次事故造成重大人員傷亡，「我們深感痛心和自責」，「我代表南京市委、市人民政府，向遇難者表示沈痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示深深的歉意。」

他表示，一定汲取教訓、痛定思痛，全面深入展開消防領域安全隱患大排查大整治，切實保障民眾生命財產安全。

南京市消防救援支隊支隊長梁軍表示，南京市消防救援支隊指揮中心接到報警後，派出25輛消防車、130名指戰員到現場。

消防救援人員成立20個內攻搜救小組，將起火建築分成上中下3個作戰區域，通過敲門、破拆防盜門等，逐個樓層逐家逐戶搜救及轉移遇險被困民眾，累計搜救起火建築5輪次。同時又成立12個滅火小組，依樓宇內的室內消火栓和消防車輛先後動用18支水槍近距離滅火，堵截火勢蔓延。早上6時01分明火被撲滅。

梁軍表示，經初步分析，火災為雨花台區明尚西苑6棟建築地面架空層電動自行車停放處起火引發，具體原因正進一步調查。

雨花台區區長李方毅表示，事發明尚西苑小區，6棟共有2個單元，其中發生火災的第2單元有256戶、762人居住。

李方毅表示，截至24日凌晨凌時，在5家酒店安排229個房間，合計安置受影響民眾516人。每家酒店安排8名幹部專班駐點，酒店提供一日三餐等，保障民眾的日常生活需要。

南京市衛健委主任唐伯才表示，火災發生後，市急救中心凌晨4時50分派出9輛救護車趕赴現場，全天共出動32架次，將傷者送至3間醫院。（編輯：陳鎧妤）1130224