官媒只報喜市場化媒體沒興趣 貴州山火被冷處理

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（中央社台北24日電）貴州山火延燒12天，但中國官媒和市場化媒體對此甚少著墨，分析說，貴州山火被冷處理的關鍵在於官媒只報喜不報憂，以及迎合讀者口味的市場化媒體沒興趣所致。

貴州山火自10日至21日蔓延12天，期間波及至比鄰的廣西，網傳火苗還竄燒至雲南及四川，但直到山火接近被撲滅的收尾階段才受關注，中國網友不滿媒體正事不幹，只顧炒作賈玲減肥和女教師不倫戀。

中國資深新聞工作者豐鴻平23日於微信公眾號「風慢慢」撰文「為什麼貴州山火沒有媒體報導？」，分析中國媒體冷處理貴州山火的原因。

豐鴻平指出，官媒不碰本地負面消息是普遍的認知，而被寄予希望的十來個市場化媒體如澎湃新聞、極目新聞、新京報等也並未大幅著墨，原因在於貴州山火沒有值得挖掘的故事。

至於貴州山火不具故事性的關鍵，豐鴻平直指因缺乏激烈衝突，並說貴州山火雖然延燒遼闊，但並未影響民眾生活，除兩名消防員犧牲也沒有造成慘重傷亡，若以深度報導為目的，市場化媒體不會派人親赴現場。

豐鴻平表示，就新聞傳播而論，貴州山火就是起火、火很大、被撲滅，不懂新聞操作的外行，怪罪賈玲的新片與不倫戀霸占熱搜，只能說「一個人把荒謬的事情用嚴肅的方式講出來，用流行的話說就是非蠢既壞了」。

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據中國應急管理部官網昨天發布的消息，貴州大火蔓延12天計221起已撲滅，造成2人傷亡，而廣西則是發現22個熱點火勢已控制，但民間傳聞紛亂，並質疑官方說法的可信度。

X帳號「李老師不是你老師」指出，因中國冷處理貴州山火導致陰謀論孳生，像是網友聲稱，大火延燒前，當局才宣布禁止珍貴中藥材出口日本，而貴州是中國四大中藥材產區之一，懷疑日本間諜懷恨縱火。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130224